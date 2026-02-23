Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 23 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Meia dúzia de ovos mais cara 50 cêntimos desde 2025

23 fev, 2026 - 09:45 • Lusa

No dia 22 de outubro, o preço de compra de seis ovos atingiu pico de 2,12 euros.

A+ / A-

O preço de meia dúzia de ovos agravou-se 0,50 euros desde fevereiro do ano passado, mas manteve-se em 2026, segundo dados da Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor enviados à Lusa.

Em 5 de fevereiro de 2025, uma caixa com seis ovos custava ao consumidor 1,62 euros, abaixo dos 2,12 euros registados esta quarta-feira, verificando-se assim um aumento de 0,50 euros em pouco mais de um ano.

Desde janeiro do ano passado e até ao início de março, o preço dos ovos ficou relativamente estável, entre 1,61 e 1,62 euros.

Contudo, em 12 de março do mesmo ano, atingiu os 1,70 euros e iniciou a sua trajetória de crescimento, passando a 2,05 euros no dia 16 deste mês e a 2,07 euros uma semana depois.

Já entre 18 de junho e 15 de outubro oscilou entre dois euros e 2,07 euros.

No dia 22 de outubro atingiu um pico de 2,12 euros, valor que manteve até 18 de fevereiro de 2026, com uma exceção verificada em 17 de dezembro (2,10 euros).

Assim, desde o início do corrente ano e até esta quarta-feira, o preço de meia dúzia de ovos não sofreu alterações.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 23 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)