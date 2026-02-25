Associação Zero quer Fundo Europeu de Adaptação às Alterações Climáticas

A associação ambientalista Zero defende a criação de um Fundo Europeu de Adaptação às Alterações Climáticas, e pede ao Governo e deputados, nacionais e europeus, que procurem garantir um financiamento robusto para Portugal.

“Um financiamento robusto e justo, que tenha em conta a contribuição histórica dos diferentes países e setores de atividade, garantindo que nenhum território e ninguém fica para trás na construção de uma Europa resiliente às alterações climáticas”, explica.

Num comunicado, a associação aponta que Portugal contribui proporcionalmente menos para a crise climática e tem menos de 2% do PIB da União Europeia (UE), mas pode enfrentar este ano custos de adaptação superiores a 10% dos danos climáticos médios anuais da UE.

A propósito da consulta pública europeia sobre resiliência climática, que terminou na segunda-feira, a Zero começa por referir no comunicado que as tempestades expõem custos climáticos e que a Europa deve financiar adaptação justa nos países mais afetados, como Portugal, sendo indispensável um “mecanismo de solidariedade europeia”.

A Zero recorda que a Comissão Europeia está a preparar um quadro integrado para a resiliência climática, reconhecendo que a adaptação deixou de ser opcional e “constitui um pilar essencial da segurança e da competitividade europeias”.

A associação cita o mais recente relatório do Conselho Consultivo Científico Europeu sobre as Alterações Climáticas, que alerta para o facto de a Europa estar a aquecer cerca de duas vezes mais depressa do que a média global, “enfrentando impactos cada vez mais graves, já responsáveis por mortes prematuras, elevados prejuízos económicos e danos irreversíveis”.