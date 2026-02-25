Ouvir
BCP com lucro histórico de 1.018 milhões em 2025

25 fev, 2026 - 17:48 • Sandra Afonso

Resultado representa uma subida de 12,4%, face ao ano anterior.

O BCP encerrou o ano de 2025 com um lucro histórico de 1.018 milhões de euros, foi esta quarta-feira anunciado em comunicado enviado à Comissão do Mercado e Valores Mobiliários (CMVM).

Este resultado representa uma subida de 12,4%, face ao ano anterior.

Até a margem financeira, a diferença entre os juros cobrados e os que são pagos, resistiu à descida das taxas pelo Banco Central Europeu (BCE). No último ano a margem do banco subiu 2,4%.

As comissões aumentaram para 847 milhões de euros, mais 4,3% do que em 2024.

Os custos operacionais subiram 8,3% para 1.415,1 milhões de euros.

Em 'outros proveitos' o banco regista 69,7 milhões de euros positivos (que contrastam com 70 milhões de euros negativos de 2024).

As imparidades e outras provisões (para fazer face a perdas, sobretudo com créditos) foram de 830,7 milhões de euros, menos 10,3% do que as constituídas em 2024.

Por países, apenas na operação em Portugal o BCP gerou lucros de 869,4 milhões de euros (mais 10,6% em relação a 2024).

