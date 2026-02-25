BCP com lucro histórico de 1.018 milhões em 2025

O BCP encerrou o ano de 2025 com um lucro histórico de 1.018 milhões de euros, foi esta quarta-feira anunciado em comunicado enviado à Comissão do Mercado e Valores Mobiliários (CMVM).

Este resultado representa uma subida de 12,4%, face ao ano anterior.

Até a margem financeira, a diferença entre os juros cobrados e os que são pagos, resistiu à descida das taxas pelo Banco Central Europeu (BCE). No último ano a margem do banco subiu 2,4%.

As comissões aumentaram para 847 milhões de euros, mais 4,3% do que em 2024.

Os custos operacionais subiram 8,3% para 1.415,1 milhões de euros.

Em 'outros proveitos' o banco regista 69,7 milhões de euros positivos (que contrastam com 70 milhões de euros negativos de 2024).

As imparidades e outras provisões (para fazer face a perdas, sobretudo com créditos) foram de 830,7 milhões de euros, menos 10,3% do que as constituídas em 2024.

Por países, apenas na operação em Portugal o BCP gerou lucros de 869,4 milhões de euros (mais 10,6% em relação a 2024).

BCP favorável a continuação de garantia pública

O presidente do BCP disse esta quarta-feira ser "francamente favorável" à continuação da medida governamental que atribui garantia pública à compra de casa por jovens e que o banco pediu um reforço da quota para poder conceder mais empréstimos garantidos.

"Sou francamente favorável à manutenção da garantia pública aos jovens", disse Miguel Maya, na conferência de imprensa de apresentação das contas de 2025 (lucros históricos de 1.018,6 milhões de euros) nas instalações do banco, em Oeiras.

O gestor disse que a medida, que termina no fim deste ano, é útil para as pessoas jovens e que não agrava o risco do setor financeiro, vincando que o banco é muito rigoroso nos créditos que concede com garantia pública.

Maya afirmou ainda que o BCP pediu ao Governo o reforço da sua quota da garantia pública, mas não quis indicar o valor solicitado.

Na garantia pública no crédito à habitação a jovens, cada banco tem uma quota que pode utilizar para atribuir empréstimos parcialmente garantidos pelo Estado, sendo a quota atribuída ao BCP de 185 milhões de euros.

O gestor acrescentou ainda que, entre créditos contratados e em contratação, ascende a 1.000 milhões de euros o crédito à habitação concedido pelo banco com garantia pública.

[notícia atualizada às 19h03]