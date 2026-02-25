Lucros da Iberdrola sobem 12% em 2025 para 6.285 milhões

O grupo de energia espanhol Iberdrola, presente em Portugal, teve lucros de 6.285 milhões de euros em 2025, uma subida de 12,0% face ao ano anterior, anunciou hoje a empresa.

Nas informações divulgadas esta quarta-feira e enviadas à Comissão Nacional do Mercado de Valores, a Iberdrola assinala que teve um resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) de 16.592 milhões de euros, uma descida de 1,5% face a 2024 (16.848 milhões de euros)

A empresa disse que a subida de 3,1% do EBITDA ajustado no ano passado, para 15.684 milhões de euros, foi decorrente do "forte desempenho operacional do negócio de redes", em particular por uma maior base de ativos e uma melhoria dos quadros regulatórios.

Já o lucro ajustado, de 6.231 milhões de euros, cresceu 10,3%, excluindo a mais-valia gerada pela venda de contadores inteligentes no Reino Unido e o reconhecimento de custos passados nos EUA.

Na rubrica sobre os resultados em Espanha, a Iberdrola assinala que houve um aumento do custo com serviços complementares na ordem dos 177 milhões de euros, "principalmente devido ao apagão de 28 de abril".

Os investimentos em 2025 totalizaram 14.460 milhões de euros, incluindo pela aquisição da participação de 30,3% na Neoenergia por 1.897 milhões de euros. O investimento nas energias renováveis representou 5.260 milhões de euros, tendo a empresa destacado que no ano passado foram instalados 2.700 megawatts em energia renovável.

A empresa acrescentou que a construção do parque eólico no Tâmega "está a avançar como planeado".

Em 2025, a dívida líquida da empresa recuou cerca de 1.500 milhões de euros, para 50.182 milhões de euros, enquanto os fundos provenientes das operações cresceram 8,2%, para 12.811 milhões de euros.

A nível de operações internacionais, a empresa destacou a operacionalização plena da interligação entre Estados Unidos da América e Canadá e a aprovação da renovação das concessões de distribuição no Brasil por mais 30 anos.

Na Austrália, foi-lhe adjudicado o primeiro projeto de redes de transporte e, no México, anunciou a venda do restante do seu negócio no país por 4,2 mil milhões de dólares (3,7 mil milhões de euros) - que deverá ser concluído neste semestre.

A Iberdrola propôs ainda um dividendo total de 0,680 euros por ação, 6,3% acima da remuneração no ano passado.

No final de 2025, a Iberdrola contava com 45.400 funcionários, contra 42.208 no final do ano anterior.