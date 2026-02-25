Mau tempo: EDP estima impactos de 80 milhões com maior peso nas redes

A EDP estima em cerca de 80 milhões de euros os impactos provocados pela tempestade Kristin, incluindo danos nas redes elétricas e em ativos de geração, além de custos operacionais associados, disse à Lusa o presidente executivo do grupo.

"Tivemos mais de seis mil quilómetros de rede impactados e mais de 220 megawatts de ativos também impactados", afirmou Miguel Stilwell d"Andrade, no âmbito da apresentação dos resultados anuais do grupo que integra a E-Redes, responsável pela operação das redes de distribuição em Portugal continental.

"Nós estimamos o custo da reconstrução e dos impactos em geral (...) em cerca de 80 milhões de euros", acrescentou, referindo que o valor inclui reconstrução da rede, custos com geradores e custos com pessoal.

Miguel Stilwell d"Andrade revelou ainda que a empresa está quase a finalizar a ligação dos clientes que ainda se encontram sem energia. "Estamos mesmo no final, temos só dois concelhos que ainda têm alguns clientes por ligar, mas temos as equipas em pleno a trabalhar nisso", disse.

Segundo os dados de 22 de fevereiro, cerca de 1.800 clientes da E-Redes das localidades afetadas pela depressão Kristin, que passou em 28 de janeiro por Portugal continental, continuavam sem energia elétrica.