Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 26 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Caixa Geral de Depósitos com lucro recorde de 1.900 milhões em 2025

26 fev, 2026 - 16:47 • Ricardo Vieira

Lucros do banco público aumentaram 10% em relação ao ano anterior. Na apresentação dos resultados, o CEO Paulo Macedo destacou que este "é o maior dividendo de sempre do setor bancário".

A+ / A-

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou o maior lucro de sempre: 1.904 milhões em 2025, foi anunciado esta quinta-feira em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os lucros do banco público aumentaram 10% em relação ao ano anterior.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A CGD vai entregar ao estado dividendos de 1,25 mil milhões de euros.

"No ano em que assinala o seu 150.º aniversário, a CGD reforça a sua liderança de mercado ao registar o maior crescimento de volume de negócios em Portugal, atingindo o mais elevado resultado líquido de sempre e viabilizando o pagamento do maior dividendo alguma vez distribuído por um banco português, no montante de 1,25 mil milhões de euros", indica a Caixa, em comunicado.

Na apresentação dos resultados, o CEO Paulo Macedo destacou que este "é o maior dividendo de sempre do setor bancário".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 26 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)