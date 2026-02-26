Caixa Geral de Depósitos com lucro recorde de 1.900 milhões em 2025

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou o maior lucro de sempre: 1.904 milhões em 2025, foi anunciado esta quinta-feira em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os lucros do banco público aumentaram 10% em relação ao ano anterior.



A CGD vai entregar ao estado dividendos de 1,25 mil milhões de euros.

"No ano em que assinala o seu 150.º aniversário, a CGD reforça a sua liderança de mercado ao registar o maior crescimento de volume de negócios em Portugal, atingindo o mais elevado resultado líquido de sempre e viabilizando o pagamento do maior dividendo alguma vez distribuído por um banco português, no montante de 1,25 mil milhões de euros", indica a Caixa, em comunicado.



Na apresentação dos resultados, o CEO Paulo Macedo destacou que este "é o maior dividendo de sempre do setor bancário".