Cristiano Ronaldo compra 25% do UD Almería e reforça aposta no futebol como investidor

O futebolista português Cristiano Ronaldo anunciou a aquisição de 25% do capital do clube espanhol UD Almería, atualmente a competir na segunda divisão, num movimento que marca um novo passo na expansão do seu portefólio internacional de investimentos.

O investimento será realizado através da CR7 Sports Investments, uma nova subsidiária da CR7 SA, criada para gerir os investimentos de Cristiano Ronaldo no setor global do desporto. Esta estrutura funcionará como veículo para a identificação e concretização de oportunidades estratégicas no desporto profissional.

Em comunicado, Cristiano Ronaldo sublinha que esta operação reflete um compromisso de longo prazo com o futebol para lá da carreira enquanto jogador.

“Há muito que ambiciono contribuir para o futebol, muito para além do campo”, afirma, destacando que “o UD Almería é um clube com bases sólidas e um claro potencial de crescimento”.

É com grande entusiasmo que encaro a colaboração com a sua equipa de liderança para apoiar a próxima fase de desenvolvimento do clube”, completa.

Também o presidente do UD Almería, Mohamed Al Khereiji, manifesta satisfação com a entrada do internacional português na estrutura acionista.

“Estamos muito satisfeitos por o Cristiano ter escolhido o nosso clube para investir”, refere. “É considerado o melhor jogador de todos os tempos, conhece profundamente as ligas espanholas e compreende o potencial do que estamos a construir, tanto ao nível da equipa principal como da academia.”

Os termos financeiros da transação não foram divulgados. A operação é vista como um marco relevante na afirmação de Cristiano Ronaldo como empresário e investidor no futebol profissional, reforçando a sua presença estratégica fora das quatro linhas.