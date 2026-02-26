Ouvir
Exportações da Saúde ultrapassam 5 mil milhões em 2025

26 fev, 2026 - 09:01 • Lusa

a maior fatia de exportações corresponde aos preparados farmacêuticos, que representaram 85,2% do total em 2025, seguidos pelos dispositivos médicos, responsáveis por 10,5%, e os produtos farmacêuticos de base, com 3,8%.

As exportações da Saúde ultrapassaram a fasquia dos cinco mil milhões de euros em 2025, numa subida de 37,9% face a 2024, segundo uma análise da AICEP com base em dados do Instituto Nacional de Estatística.

Os resultados de 2025 "superam todos os recordes anteriores, com as exportações da fileira da Saúde a atingirem um total de 5.653 milhões de euros, e passando a representar 7,1% do total das exportações nacionais", indicou o Health Cluster Portugal, uma associação privada sem fins lucrativos, em comunicado.

Quanto ao tipo de produto, a maior fatia de exportações corresponde aos preparados farmacêuticos, que representaram 85,2% do total em 2025, seguidos pelos dispositivos médicos, responsáveis por 10,5%, e os produtos farmacêuticos de base, com 3,8%.

Já em termos de parceiros comerciais, a Alemanha foi o principal mercado de exportação dos produtos nacionais, seguido pelos Estados Unidos, Espanha, França, Bélgica, Países Baixos, Itália, Angola, Dinamarca.

Joaquim Cunha, diretor executivo do Health Cluster Portugal, salientou, citado em comunicado, que "estes números evidenciam a resiliência e competitividade do setor, mesmo num contexto internacional que tem demonstrado ser cada vez mais exigente e volátil".

