Seguro Sanches é o novo diretor-geral do Consumidor

Jorge Seguro Sanches é o novo responsável pela Direção-Geral do Consumidor (DGC).

O antigo secretário de Estado da Defesa e da Energia nos governos do PS, de António Costa, toma posse na sexta-feira.

A informação consta da agenda do ministro da Economia e da Coesão, Castro Almeida.



Natural de Penamacor, Seguro Sanches foi por várias legislaturas deputado pelo Partido Socialista.

Já tinha sido nomeado pelo atual Governo para presidente do conselho de administração da ULS Almada-Seixal, cargo de onde saiu entretanto, e volta agora a ser chamado para um cargo de nomeação na Administração Pública.

Seguro Sanches é ainda primo direito do Presidente eleito, António José Seguro, que irá tomar posse no dia 9 de março.