ECONOMIA

Seguro Sanches é o novo diretor-geral do Consumidor

26 fev, 2026 - 19:52 • Susana Madureira Martins

Antigo secretário de Estado do PS escolhido para liderar a Direção-Geral do Consumidor (DGC). Tomada de posse está marcada para sexta-feira, com a presença do ministro da Economia e da Coesão.

Jorge Seguro Sanches é o novo responsável pela Direção-Geral do Consumidor (DGC).

O antigo secretário de Estado Adjunto e da Defesa e da Energia nos governos do PS, de António Costa, toma posse esta sexta-feira de manhã.

A informação consta da agenda do ministro da Economia e da Coesão, Manuel Castro Almeida.

É, até agora, a única presença do governante numa tomada de posse de um diretor-geral da área da Economia, sabe a Renascença, no que é interpretado por fonte próxima do processo como um voto de confiança em Seguro Sanches.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Natural de Penamacor, Seguro Sanches foi por várias legislaturas deputado pelo Partido Socialista.

Já tinha sido convidado pelo atual Governo para presidente do Conselho de Administração da ULS Almada-Seixal, cargo que acabou por não aceitar, apesar de ter constituído equipa e volta agora a ser escolhido para um cargo de nomeação na Administração Pública.

O antigo secretário de Estado do PS chega a diretor-geral do Consumidor após concurso público da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), num processo iniciado em dezembro de 2024, tendo sido o escolhido numa lista final de três nomes, sabe a Renascença.

Seguro Sanches é ainda primo direito do Presidente eleito, António José Seguro, que irá tomar posse no dia 9 de março.

(Notícia atualizada pelas 21H00 com pormenores sobre o processo de concurso público de Seguro Sanches para a DGC)

