Cabaz alimentar da Deco aumentou quase 70 euros desde o início da guerra na Ucrânia

O preço do cabaz de bens alimentares essenciais aumentou quase 70 euros desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, segundo a mais recente análise semanal da Deco Proteste.

De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira, o cabaz composto por 63 produtos essenciais custa atualmente 253,19 euros, registando uma ligeira descida semanal de 0,08 euros. Apesar da redução marginal, o valor mantém-se entre os mais elevados desde que a organização de defesa do consumidor começou a monitorizar estes preços, no início de 2022.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Há quatro anos, era possível adquirir exatamente os mesmos produtos por 183,63 euros. Desde então, o preço do cabaz aumentou 69,56 euros, o que corresponde a uma subida de 37,88%, num período marcado pelo impacto económico da guerra e pela pressão inflacionista nos bens alimentares.

Desde o início de 2026, o cabaz alimentar já encareceu 11,36 euros, o equivalente a um aumento de 4,7%.

Curgete lidera aumentos desde o início do ano

Na semana entre 18 e 25 de fevereiro, os maiores aumentos percentuais verificaram-se nos flocos de cereais, que subiram 21%, passando a custar 2,85 euros por quilo, no peru (perna), com uma subida de 16% para 5,88 euros, e na couve-coração, que aumentou 12% para 1,77 euros.

Comparando com a primeira semana do ano, a curgete é o produto que mais encareceu, com uma subida de 61%, fixando-se nos 3,04 euros por quilo. Seguem-se o peixe-espada-preto, com um aumento de 32%, e a dourada, com uma subida de 22%.

Subidas acumuladas continuam elevadas

Face ao mesmo período do ano passado, os maiores aumentos registaram-se novamente na curgete (52%), na couve-coração (42%) e no robalo (37%).

Desde o início da análise da Deco Proteste, a 5 de janeiro de 2022, os maiores aumentos acumulados dizem respeito à carne de novilho para cozer, que subiu 121%, passando a custar 12,85 euros por quilo, aos ovos, com uma subida de 86% para 2,12 euros, e à couve-coração, que aumentou 78% para 1,77 euros. Há quatro anos, estes produtos custavam 5,82 euros por quilo, 1,14 euros e 0,99 euros, respetivamente.

O cabaz alimentar analisado inclui produtos de carne, peixe, congelados, frutas e legumes, laticínios e mercearia, como peru, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maçã, arroz, esparguete, leite, queijo e manteiga, entre outros bens considerados essenciais no consumo das famílias.