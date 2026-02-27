Excedente do Estado sobe para 1.824 milhões em janeiro

O Estado registou um excedente de 1.824,3 milhões de euros em janeiro, verificando-se uma melhoria de 188,4 milhões de euros, de acordo com a síntese de execução orçamental.

"As Administrações Públicas (AP) apresentaram, em janeiro de 2026, um excedente de 1.824,3 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 188,4 milhões de euros face ao período homólogo (um aumento de 11,5%)", lê-se no documento divulgado esta sexta-feira pela Entidade Orçamental.

Este resultado foi justificado por um crescimento da receita (6,1%) superior ao da despesa (5%).

Receita fiscal sobe 2% em janeiro

O Estado português arrecadou 4.311,8 milhões de euros em receita fiscal em janeiro, um aumento de 2%, de acordo com a síntese de execução orçamental.

“Em janeiro de 2026, a receita fiscal acumulada do subsetor Estado totalizou 4.311,8 milhões de euros", um acréscimo de 83,8 milhões de euros (+2%) face ao período homólogo, lê-se na síntese publicada pela Entidade Orçamental.

Este crescimento reflete a execução do IVA, atenuado pela quebra do IRC.

Segundo a EO, nos impostos diretos "registou-se uma quebra de 101,9 milhões de euros (-5,2%), em termos homólogos, refletindo uma diminuição da receita líquida tanto do IRC como do IRS, de 83 milhões de euros (-47,1%) e de 10,6 milhões de euros (-0,6%), respetivamente".

A quebra no IRS deve-se principalmente ao "aumento significativo dos reembolsos no valor de 79,2 milhões de euros, face ao período homólogo, o qual se explica pela transferência antecipada da consignação de receita de IRS a favor de instituições solidárias, religiosas, culturais ou com fins ambientais, cujo limite duplicou face ao ano anterior", sendo que a transferência foi antecipada.

Por outro lado, nos impostos indiretos verificou-se uma evolução positiva de 185,8 milhões de euros (+8,1%), face ao período homólogo, impulsionada pelo desempenho positivo da receita líquida do IVA (177,6 milhões de euros).

A EO deixa, ainda assim, a nota de que "se for considerado o efeito da prorrogação do pagamento de IVA (182,4 milhões de euros em janeiro de 2026, face a 153,5 milhões de euros em janeiro de 2025), a receita deste imposto aumentou em 206,5 milhões de euros".