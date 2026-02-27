INE confirma que economia portuguesa cresceu 1,9% em 2025

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou esta sexta-feira que a economia portuguesa cresceu 1,9% em 2025, em volume, após ter aumentado 2,2% em 2024.

De acordo com a versão preliminar das Contas Nacionais Anuais para 2025 divulgada pelo INE, em termos nominais, o Produto Interno Bruto (PIB) aumentou 5,9% em 2025 (7,2% em 2024), atingindo cerca de 307.000 milhões de euros.

O deflator implícito do PIB desacelerou em 2025 para uma taxa de variação de 3,9%, após um crescimento de 4,9% em 2024.

A procura interna acelerou em 2025, passando de um contributo para a variação anual do PIB de 2,9 pontos percentuais em 2024 para 3,7 pontos percentuais, verificando-se uma aceleração das despesas de consumo final.

Já o contributo da procura externa líquida foi mais negativo em 2025, tendo as exportações de bens e serviços em volume desacelerado mais intensamente do que as importações de bens e serviços.

Nos dados divulgados, o INE reviu em alta de 0,1 pontos percentuais as taxas de variação do PIB em 2024 para 7,2% em termos nominais e para 2,2% em termos reais.

Para 2025, a nova informação incorporada não implicou a alteração da variação anual em volume do PIB (1,9%), divulgada na estimativa rápida para o quarto trimestre publicada pelo INE a 30 de janeiro passado.

No entanto, em termos trimestrais, as taxas de variação em volume foram revistas a partir do primeiro trimestre de 2024, com incidência também nos trimestres de 2025.