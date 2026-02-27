Portugal recebe 1,1 mil milhões de euros do PRR

Portugal recebeu 1,1 mil milhões de euros na sequência da decisão favorável da Comissão Europeia, relativa ao 8.º pedido de pagamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O desembolso resulta da comprovação do cumprimento de 34 marcos e metas, elevando para 68% o montante total já transferido para o país ao abrigo do Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O pedido integrou 32 marcos e metas associados a subvenções e dois relativos a empréstimos, abrangendo 23 investimentos e seis reformas em áreas estratégicas como Saúde, Respostas Sociais, Capitalização e Inovação Empresarial, Qualificações e Competências, Gestão Hídrica, Descarbonização da Indústria, Hidrogénio e Renováveis, Mobilidade Sustentável, Modernização da Administração Pública e o capítulo REPowerEU.

Entre os resultados agora validados destacam-se a disponibilização da aplicação mySaúde Açores, o apoio a centenas de projetos de descarbonização industrial, a instalação de capacidade adicional de armazenamento em baterias na Madeira, o reforço da rede de clubes Ciência Viva nas escolas, a expansão de cursos superiores nas áreas CTEAM e a disponibilização de novos serviços digitais para cidadãos e empresas, incluindo a aplicação Gov.pt.

Para Fernando Alfaiate, presidente da Recuperar Portugal, citado em comunicado “a concretização deste desembolso no montante de 1,1 mil milhões de euros confirma o cumprimento integral dos marcos e metas associados ao 8.º Pedido de Pagamento e evidencia a solidez dos mecanismos de monitorização, controlo e reporte implementados”.

O responsável acrescenta que “este resultado decorre de um trabalho técnico rigoroso, articulado entre a Recuperar Portugal e as entidades responsáveis que executam o PRR, desde áreas governativas a beneficiários diretos, intermediários e finais”, sublinhando que “demonstra a capacidade do país para cumprir, com qualidade e dentro dos prazos, os compromissos assumidos perante as instituições europeias”.

Fernando Alfaiate destaca ainda que “a execução financeira tem sido acompanhada por um fluxo regular e célere de pagamentos aos beneficiários diretos, intermediários e destes aos finais, assegurando previsibilidade e estabilidade na concretização dos investimentos”. E reforça: “Esse padrão de regularidade e rapidez nos pagamentos será mantido e reforçado com a chegada deste desembolso, o oitavo, sendo que existem apenas mais dois pedidos de pagamento a concretizar e desembolsar pela Comissão Europeia até ao final de 2026.”

O presidente da Recuperar Portugal salienta também que “a gestão do PRR está estruturada para garantir não apenas o cumprimento formal dos marcos e metas, mas a boa execução material dos projetos no terreno, assegurando que os investimentos produzem efeitos sustentáveis que vão para além de 2026”. E conclui: “Mantemos o compromisso com a execução rigorosa do Plano, enquanto avançamos numa revisão necessária devido às calamidades que afetaram o país, confiantes de que atingiremos os objetivos do PRR e apoiaremos a recuperação nacional.”