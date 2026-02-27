Ouvir
Preços dos combustíveis voltam a subir na próxima semana

27 fev, 2026 - 10:21 • Olímpia Mairos

Impacto significativo no bolso dos automobilistas.

A próxima semana traz novas subidas nos preços dos combustíveis, com más notícias para quem precisa de abastecer o automóvel.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, o gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, deverá subir três cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá aumentar dois cêntimos.

Caso estas previsões se confirmem, o preço médio do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,63 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 passará a custar, em média, 1,705 euros por litro.

Os valores estimados têm em conta os descontos praticados pelas gasolineiras, bem como a atualização das medidas fiscais temporárias do Governo, criadas para mitigar o impacto das oscilações do mercado internacional dos combustíveis.

Ainda assim, o preço final pago pelos consumidores pode variar consoante a marca, a localização do posto de abastecimento e a política comercial de cada operador.

Segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), esta sexta-feira, 27 de fevereiro, o preço médio da gasolina simples 95 situava-se nos 1,685 euros por litro, enquanto o gasóleo simples custava, em média, 1,60 euros por litro.

