IRS

IRS 2026: Termina hoje o prazo para validar faturas no e-Fatura

01 mar, 2026 - 18:20 • Diogo Camilo

O dia 2 de março é uma das datas-chave da declaração de IRS deste ano. É necessário confirmar e validar faturas no portal e-Fatura, comunicar alterações ao agregado familiar e as despesas de educação de estudantes no interior e ilhas.

Os contribuintes têm até esta segunda-feira para validar todas as faturas do ano passado no portal e-Fatura, de maneira a garantir que as despesas serão contabilizadas para o reembolso do IRS.

A aplicação ou página do e-Fatura vai permitir classificar todas as faturas pendentes de acordo com a categoria respetiva e é possível também validar várias ao mesmo tempo, de que tenham o mesmo emitente e estejam na mesma página.

Para este ano de 2026, a data — que costumava ser até ao final do mês de fevereiro — já foi excecionalmente prolongada para 2 de março, por ser um dia de semana.

Até 2 de março, é necessário:

- que todos os contribuintes confirmem e validem todas as faturas no e-Fatura. Para trabalhadores independentes, cada fatura deve ser classificada como despesa pessoal, profissional ou mista;

- comunicar quaisquer alterações ao agregado familiar, seja o nascimento de filhos, casamentos, divórcios, óbitos, alterações de residência fiscal ou partilha de despesas em guarda conjunta;

- comunicar despesas de educação de estudantes no interior ou na Madeira ou Açores;

- comunicar encargos com rendas associadas à mudança de residência para o interior;

- entrega da declaração Modelo 10, que se destina aos rendimentos pagos a sujeitos passivos de IRS residentes em Portugal que não tenham sido incluídos na declaração mensal de remunerações;

Se as faturas ficarem pendentes depois desta data, já não poderão ser consideradas nas deduções à coleta do IRS 2026.

Caso as alterações não sejam atualizadas até 2 de março, o Fisco irá assumir a informação do ano fiscal anterior.

