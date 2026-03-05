Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 11 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Relatório

Portugal deve desviar-se da trajetória de despesa acordada com UE

05 mar, 2026 - 13:22 • Lusa

"Prevê-se que a maioria dos países [da UE] esteja no caminho certo. Três países - Irlanda, Chipre e Portugal - deverão desviar-se da trajetória de despesa recomendada", lê-se no documento.

A+ / A-

O Conselho Orçamental Europeu considera, num relatório publicado esta quinta-feira, que Portugal "deve desviar-se da trajetória de despesa recomendada" pela Comissão Europeia, no âmbito das novas regras orçamentais da União Europeia (UE), mas destaca a "posição orçamental favorável".

"Prevê-se que a maioria dos países [da UE] esteja no caminho certo. Três países — Irlanda, Chipre e Portugal — deverão desviar-se da trajetória de despesa recomendada, mas beneficiam de uma posição orçamental favorável, próxima do equilíbrio ou em excedente", refere o Conselho Orçamental Europeu numa análise à implementação dos planos estruturais orçamentais nacionais a médio prazo.

No documento sobre a evolução orçamental para 2026, este organismo consultivo independente da Comissão Europeia considera que, "no caso de Portugal, uma grande parte do desvio cumulativo projetado tem origem em 2024, com a receita a reduzir as medidas discricionárias".

No relatório realizado antes de recentes impactos orçamentais, como os relacionados com as tempestades no país ou com as atuais tensões geopolíticas, o Conselho Orçamental Europeu assinala que, em termos gerais, as novas regras de governação económica da UE assentam "num indicador de despesa líquida que depende de previsões e estimativas, mesmo após estarem disponíveis dados finais sobre a despesa total das administrações públicas".

"Diferenças entre previsões e estimativas nacionais e da Comissão - como no caso de medidas discricionárias do lado da receita - podem ter implicações significativas para decisões de supervisão", alerta.

Para este organismo consultivo, "a abordagem da Comissão à avaliação do cumprimento futuro pode não ser consistente com um objetivo central da reforma de 2024, nomeadamente a transição para uma supervisão baseada no risco e especifica por país, como forma de salvaguardar eficazmente a sustentabilidade das finanças públicas".

Em causa está a reforma das regras orçamentais da UE, que mantém tetos de, respetivamente, 3% e 60% do Produto Interno Bruto (PIB) para o défice público e o rácio da dívida pública.

O plano de médio prazo com objetivos para despesas, investimentos e reformas, foi submetido por Lisboa a Bruxelas no outono de 2024, ao abrigo destas novas regras orçamentais da UE.

No documento, o Governo indicou que os compromissos orçamentais a médio prazo representam, em média, um crescimento das despesas líquidas igual ou inferior a 3,6% no período 2025-2028, percentagem que coincide com a trajetória de referência transmitida pela Comissão Europeia às autoridades portuguesas.

Em novembro passado, a Comissão Europeia considerou, porém, que Portugal "corre o risco de exceder significativamente" o teto máximo para despesas líquidas definido ao abrigo do plano de médio prazo, embora falando numa situação orçamental "próxima do equilíbrio" em 2026.

O Conselho da UE adotou uma recomendação para o crescimento da despesa líquida portuguesa não exceder 5,0% em 2025, 5,1% em 2026, 1,2% em 2027 e 3,3% em 2028.

Isto corresponde às taxas máximas de crescimento acumulado calculadas com referência a 2023, de 17,4% em 2025, 23,4% em 2026, 24,8% em 2027 e 28,9% em 2028.

Ainda assim, Portugal é um dos países da UE que pediu e foi autorizado a ativar a cláusula de salvaguarda ao abrigo das regras orçamentais para poder investir mais em defesa, o que permite que, durante o período de 2025-2028, o país se desvie e ultrapasse as taxas máximas de crescimento da despesa líquida recomendadas, desde que o desvio não ultrapasse 1,5% do PIB.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 11 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da cerimónia de boas-vindas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da c(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)