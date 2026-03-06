Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 12 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Crescimento económico abranda no início de 2026 e pode ser afetado pelo conflito no Médio Oriente

06 mar, 2026 - 10:41 • Olímpia Mairos

Barómetro CIP/ISEG aponta para desaceleração da economia portuguesa no início de 2026 e alerta para o impacto do aumento dos custos energéticos provocado pela escalada de tensões entre Estados Unidos, Israel e Irão.

A+ / A-

A economia portuguesa deverá crescer a um ritmo mais moderado no primeiro trimestre de 2026, depois do desempenho registado no final do ano passado. A conclusão é do Barómetro de Conjuntura Económica da CIP – Confederação Empresarial de Portugal e do ISEG, que aponta também para riscos acrescidos associados ao agravamento da tensão no Médio Oriente.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o barómetro referente a fevereiro, será “inevitável” um abrandamento do crescimento em cadeia do Produto Interno Bruto (PIB) face aos 0,9% registados no último trimestre de 2025.

Para o conjunto do ano, a previsão da CIP/ISEG aponta para um crescimento da economia portuguesa entre 1,8% e 2,2%.

Segundo o diretor-geral da CIP, Rafael Alves Rocha, citado em comunicado, a economia já vinha a mostrar sinais de desaceleração em vários setores.

À tendência de moderação de atividade nos setores da produção industrial, nos serviços e no retalho que vem sendo observada desde novembro, acresce o impacto da interrupção de atividade num número significativo de indústrias e explorações agropecuárias afetadas pelos eventos climáticos extremos que assolaram o território de Portugal”, afirma.

Mercado de trabalho e PRR sustentam procura

Apesar do abrandamento, há fatores que continuam a apoiar a atividade económica.

A evolução muito positiva do mercado de trabalho e a execução dos fundos do PRR deverão continuar a sustentar a procura interna neste trimestre”, sublinha Rafael Alves Rocha.

Entre os indicadores conhecidos para janeiro há alguns sinais positivos, como o crescimento homólogo das vendas de automóveis ligeiros de passageiros (16,1%) e de veículos comerciais ligeiros (5,6%).

Também o consumo de eletricidade aumentou 5,9% em termos homólogos, segundo dados da REN.

Em sentido contrário, a produção de automóveis ligeiros caiu 10,9% face ao mesmo período do ano passado.

Conflito no Médio Oriente aumenta riscos

O barómetro alerta ainda para os efeitos do agravamento das tensões no Médio Oriente, que opõem os Estados Unidos e Israel ao Irão.

Segundo a CIP, o conflito já está a ter impacto nos preços da energia e nos custos de transporte à escala global, em particular no transporte marítimo.

A confederação empresarial avisa que o aumento das tensões geopolíticas pode provocar uma subida prolongada dos preços do petróleo e do gás natural.

Perante esse cenário, Rafael Alves Rocha admite que poderão ser necessárias medidas de apoio.

“Se a escalada prosseguir, será necessário tomar medidas de resposta com duas prioridades imediatas: apoios diretos às empresas mais afetadas pelo acréscimo de custos energéticos; e medidas de caráter mais transversal que amorteçam o impacto da subida dos custos de produção e transporte nos preços no consumidor”, defende.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 12 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da cerimónia de boas-vindas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da c(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)