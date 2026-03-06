Desconto extra no ISP é "necessário, mas pode não ser suficiente", diz CIP

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

O presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal está muito preocupado com a escalada do preço dos combustíveis, em particular para os consumidores intensivos de energia. Armindo Monteiro avisa que o desconto extraordinário no Impostos sobre Produtos Petrolíferos (ISP), anunciado pelo Governo, é "necessário, mas pode não ser suficiente". "O tempo da duração dirá se ela é suficiente ou não", afirma o "patrão dos patrões", em entrevista à Renascença. Ficou esta sexta-feira a saber-se que, na próxima semana, o preço do gasóleo deverá disparar 20 cêntimos, e só não é mais porque o primeiro-ministro confirmou um desconto temporário de pouco mais de três cêntimos e meio no ISP do gasóleo.

Neste quadro, Armindo Monteiro sustenta que é necessária a existência de "uma subvenção ao custo para que ele se aproxime do valor que os parceiros europeus pagam". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Para além disto, o presidente da CIP lembra que "há empresas que estão a ser duplamente penalizadas – são aquelas que estão a recuperar ainda das intempéries e agora aquelas que estão a enfrentar um custo elevado de energia" e é importante, diz, que os apoios "cheguem ao terreno de forma rápida. Não é para diminuir o escrutínio, mas que descompliquem". Armindo Monteiro admite que "as candidaturas foram facilitadas, mas agora é preciso uma decisão rápida e que o dinheiro chegue às empresas", de forma que possam recuperar os postos de trabalho e os níveis de produção. "Há empresas que já começaram a receber. Não sei quantificar se são metade, se são 1/3, mas também há muitas empresas que ainda estão a aguardar, que ainda não chegou. E é sobretudo perante essas que é necessário que agora se faça uma pressão e um esforço maior".

Questionado se as constantes aparições públicas de Pedro Passos Coelho, e a antecipação das diretas no PSD, poderão indiciar a aproximação de uma instabilidade governativa, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal declara-se convicto de que "a instabilidade só acontece se o Governo o quiser", e que, mesmo sem maioria absoluta, "é possível encontrar entendimentos para governar, para transformar". Na leitura de Armindo Monteiro, Passos Coelho "tem alertado precisamente para a urgência de fazer transformações" e, conclui: "É esse o sentimento é de cada português, seja ele empresário ou não". O presidente da CIP insiste na necessidade de avançar para essas transformações, "tal como o Governo as propôs fazer", mas avisa: "Estamos a ficar um bocadinho impacientes, todos nós". Quanto às negociações para a reforma do Código do Trabalho, Armindo Monteiro acredita que há condições para avançarem, "porque neste momento há mais realismo na discussão dessas matérias, porque não estamos em campanha eleitoral e não estamos em momento de greves". O presidente da CIP manifesta a esperança de que as negociações possam chegar a bom porto, mas avisa: "Se não chegarmos, cada um assumirá naturalmente as suas responsabilidades". Na próxima semana vamos ter uma subida do preço dos combustíveis como já não víamos desde o início da guerra na Ucrânia. Qual vai ser o impacto para as empresas? É uma situação que é particularmente preocupante para os consumidores intensivos de energia. Se o custo subir muito e, como ele, impacta muito no preço final ao consumidor, nós podemos deixar de ser competitivos. Desconto no ISP? Esta medida é necessária. É claramente necessária, mas pode não ser suficiente Luís Montenegro anunciou um desconto extraordinário e temporário no ISP para compensar a subida de preços de combustíveis. Esta medida é suficiente? Esta medida é necessária. É claramente necessária, mas pode não ser suficiente. O tempo da duração dirá se ela é suficiente ou não. Então o que é que deveria ser feito? O que deveria ser feito era permitir às empresas terem custos mais baixos. É necessário que haja, neste momento, uma subvenção ao custo para que ele se aproxime do valor que os parceiros europeus pagam. No gasóleo e na gasolina... Exatamente. Ou seja, nós não estamos a pedir condições preferenciais em relação aos parceiros europeus. Estamos a dizer que nos deem as mesmas condições que tem um francês, um alemão ou um belga. É preciso notar que os Pirenéus têm, de alguma maneira, ao longo dos anos, limitado o acesso a condições preferenciais do custo da energia que é produzida no centro da Europa e que é distribuída por todos os países, com exceção de Portugal e Espanha que têm esta limitação ibérica Combustíveis? É necessário que haja, neste momento, uma subvenção ao custo para que ele se aproxime do valor que os parceiros europeus pagam E que mais? Para além disto, porque há empresas que estão a ser duplamente penalizadas – são aquelas que estão a recuperar ainda das intempéries e agora aquelas que estão a enfrentar um custo elevado de energia – é que estas soluções cheguem ao terreno de forma rápida. Não é para diminuir o escrutínio, mas que descompliquem.