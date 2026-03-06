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Combustíveis
Desconto extra no ISP é "necessário, mas pode não ser suficiente", diz CIP
06 mar, 2026 - 17:31 • Pedro Mesquita
Em entrevista à Renascença, Armindo Monteiro defende uma subvenção, em Portugal, que aproxime o preço da energia "do valor que os parceiros europeus pagam". O presidente da Confederação Empresarial de Portugal deixa um aviso: "Se o custo (dos combustíveis) subir muito e, como ele, impacta muito no preço final ao consumidor, nós podemos deixar de ser competitivos".
O presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal está muito preocupado com a escalada do preço dos combustíveis, em particular para os consumidores intensivos de energia. Armindo Monteiro avisa que o desconto extraordinário no Impostos sobre Produtos Petrolíferos (ISP), anunciado pelo Governo, é "necessário, mas pode não ser suficiente".
"O tempo da duração dirá se ela é suficiente ou não", afirma o "patrão dos patrões", em entrevista à Renascença.
Ficou esta sexta-feira a saber-se que, na próxima semana, o preço do gasóleo deverá disparar 20 cêntimos, e só não é mais porque o primeiro-ministro confirmou um desconto temporário de pouco mais de três cêntimos e meio no ISP do gasóleo.
Neste quadro, Armindo Monteiro sustenta que é necessária a existência de "uma subvenção ao custo para que ele se aproxime do valor que os parceiros europeus pagam".
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Para além disto, o presidente da CIP lembra que "há empresas que estão a ser duplamente penalizadas – são aquelas que estão a recuperar ainda das intempéries e agora aquelas que estão a enfrentar um custo elevado de energia" e é importante, diz, que os apoios "cheguem ao terreno de forma rápida. Não é para diminuir o escrutínio, mas que descompliquem".
Armindo Monteiro admite que "as candidaturas foram facilitadas, mas agora é preciso uma decisão rápida e que o dinheiro chegue às empresas", de forma que possam recuperar os postos de trabalho e os níveis de produção.
"Há empresas que já começaram a receber. Não sei quantificar se são metade, se são 1/3, mas também há muitas empresas que ainda estão a aguardar, que ainda não chegou. E é sobretudo perante essas que é necessário que agora se faça uma pressão e um esforço maior".
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Questionado se as constantes aparições públicas de Pedro Passos Coelho, e a antecipação das diretas no PSD, poderão indiciar a aproximação de uma instabilidade governativa, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal declara-se convicto de que "a instabilidade só acontece se o Governo o quiser", e que, mesmo sem maioria absoluta, "é possível encontrar entendimentos para governar, para transformar".
Na leitura de Armindo Monteiro, Passos Coelho "tem alertado precisamente para a urgência de fazer transformações" e, conclui: "É esse o sentimento é de cada português, seja ele empresário ou não". O presidente da CIP insiste na necessidade de avançar para essas transformações, "tal como o Governo as propôs fazer", mas avisa: "Estamos a ficar um bocadinho impacientes, todos nós".
Quanto às negociações para a reforma do Código do Trabalho, Armindo Monteiro acredita que há condições para avançarem, "porque neste momento há mais realismo na discussão dessas matérias, porque não estamos em campanha eleitoral e não estamos em momento de greves". O presidente da CIP manifesta a esperança de que as negociações possam chegar a bom porto, mas avisa: "Se não chegarmos, cada um assumirá naturalmente as suas responsabilidades".
Na próxima semana vamos ter uma subida do preço dos combustíveis como já não víamos desde o início da guerra na Ucrânia. Qual vai ser o impacto para as empresas?
É uma situação que é particularmente preocupante para os consumidores intensivos de energia. Se o custo subir muito e, como ele, impacta muito no preço final ao consumidor, nós podemos deixar de ser competitivos.
Desconto no ISP? Esta medida é necessária. É claramente necessária, mas pode não ser suficiente
Luís Montenegro anunciou um desconto extraordinário e temporário no ISP para compensar a subida de preços de combustíveis. Esta medida é suficiente?
Esta medida é necessária. É claramente necessária, mas pode não ser suficiente. O tempo da duração dirá se ela é suficiente ou não.
Então o que é que deveria ser feito?
O que deveria ser feito era permitir às empresas terem custos mais baixos. É necessário que haja, neste momento, uma subvenção ao custo para que ele se aproxime do valor que os parceiros europeus pagam.
No gasóleo e na gasolina...
Exatamente. Ou seja, nós não estamos a pedir condições preferenciais em relação aos parceiros europeus. Estamos a dizer que nos deem as mesmas condições que tem um francês, um alemão ou um belga. É preciso notar que os Pirenéus têm, de alguma maneira, ao longo dos anos, limitado o acesso a condições preferenciais do custo da energia que é produzida no centro da Europa e que é distribuída por todos os países, com exceção de Portugal e Espanha que têm esta limitação ibérica
Combustíveis? É necessário que haja, neste momento, uma subvenção ao custo para que ele se aproxime do valor que os parceiros europeus pagam
E que mais?
Para além disto, porque há empresas que estão a ser duplamente penalizadas – são aquelas que estão a recuperar ainda das intempéries e agora aquelas que estão a enfrentar um custo elevado de energia – é que estas soluções cheguem ao terreno de forma rápida. Não é para diminuir o escrutínio, mas que descompliquem.
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Tem sido complicado? Estou obviamente a falar agora das consequências das tempestades para as empresas, tem sido demasiado burocrático este processo de ajuda às empresas?
A burocracia até foi mitigada pela criação do site e da possibilidade de ser redirecionado para as várias instâncias, para os vários ministérios, para as várias direções-gerais. Mas agora é o tempo da decisão. Muito bem, as candidaturas foram facilitadas, mas agora é preciso uma decisão rápida e que o dinheiro chegue às empresas.
Está a ser lenta a decisão?
Está a demorar algum tempo. Sabemos que o Governo está sensível a isso, que está a trabalhar nisso, mas para que as empresas recuperem os postos de trabalho e os níveis de produção precisam, realmente, de ter esta ajuda rápida.
Tem a noção da percentagem de empresas que já receberam essa ajuda rápida, de que fala?
Da informação que nos chega, e que recolhemos, há empresas que já começaram a receber. Não sei quantificar se são metade, se são 1/3, mas também há muitas empresas que ainda estão a aguardar, que ainda não chegou. É é sobretudo perante essas [empresas] que é necessário que agora se faça uma pressão e um esforço maior.
Entretanto, Pedro Passos Coelho tem aparecido cada vez mais a falar em público e o PSD antecipou as eleições diretas. Receia que venha aí a instabilidade governativa?
Tenho a impressão de que a instabilidade só acontece se o Governo o quiser. Bem sabemos que não tem maioria absoluta, mas é possível encontrar entendimentos para governar, para transformar. Ter estabilidade apenas para uma presença no Governo, seguramente que isso seria uma oportunidade perdida.
Passos Coelho tem sido fator de instabilidade?
Eu creio que Passos Coelho aquilo que tem alertado é, precisamente, para a urgência de fazer transformações. E creio que esse sentimento é de cada português, seja ele empresário ou não, sente. Bem sei que este governo ainda está há meses na governação, ainda se lhe exige, e se calhar até com uma veemência que não se exigiu a outros, que estiveram durante anos.
Mas parece-lhe que já é o momento de começar a falar, ainda que nas entrelinhas, de uma eventual sucessão?
Essa é uma matéria de política partidária de que não gostaria, enquanto presidente da CIP, pronunciar-me. Aquilo que eu gostaria de insistir é na necessidade de fazermos essas transformações, tal como o governo as propôs fazer, mas naturalmente estamos a ficar um bocadinho impacientes, todos nós, de que essas transformações aconteçam.
Só para concluir, há alguma novidade quanto ao Código do Trabalho?
Em relação ao Código do Trabalho, todos os parceiros têm estado a fazer um esforço sério de consensualização, mas tarda. Andamos há sete meses a negociar.
Segunda-feira teremos um novo Presidente da República que torceu o nariz ao Código do Trabalho durante a campanha. Receia que a questão possa emperrar, ou acredita que as negociações vão mesmo avançar?
Eu creio que há condições para avançarem, porque neste momento há mais realismo na discussão dessas matérias, porque não estamos em campanha eleitoral e não estamos em momento de greves. Estamos à volta da mesa, e à volta da mesa as partes aproximam-se, a rua é que afasta. Estamos com a esperança de chegar a bom porto. Se não chegarmos, cada um naturalmente assumirá as suas responsabilidades.
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