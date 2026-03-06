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Gasóleo vai subir mais de 20 cêntimos na próxima semana
06 mar, 2026 - 09:50 • João Carlos Malta , Diogo Camilo com Redação
ANAREC prevê subida de 23 cêntimos no gasóleo e de 7 na gasolina.
A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) prevê uma subida do preço do gasóleo que não ficará nunca abaixo dos 20 cêntimos por litro, a partir da próxima segunda-feira. A vice-presidente da ANAREC, Mafalda Trigo, em declarações à Renascença avança números mais concretos dos aumentos dos combustíveis: 23 cêntimos no gasóleo e 7 cêntimos na gasolina.
A confirmarem-se estas subidas, o gasóleo chega ao preço mais alto desde novembro de 2022. A gasolina não tinha o preço tão alto desde maio do ano passado. O crescimento dos preços de gasolina e gasóleo é consequência direta da guerra que começou há quase uma semana e que opõe os Estados Unidos e Israel ao Irão. Um conflito que está a destabilizar todo o Médio Oriente.
"Nesta altura as previsões são de um aumento de 23 cêntimos no gasóleo e de 7 cêntimos na gasolina", anuncia Mafalda Trigo.
Contas feitas para um depósito de 45 litros, e a confirmarem-se os valores dos revendedores de combustíveis, vai custar mais 10,35 euros atestar um carro a gasóleo. Nos automóveis a gasolina esse valor fica pelos 3,15 euros.
O valor poderá ainda ser revisto até ao final da tarde desta sexta-feira, altura em que fecham os mercados internacionais em que o petróleo é transacionado. Ainda assim, a vice-presidente da ANAREC diz, que nesta altura, "não será expectável que o aumento seja inferior a 20 cêntimos".
Maior aumento desde o início da guerra da Ucrânia
A mesma fonte diz à Renascença que este é mesmo o maior aumento nos combustíveis nos últimos quatro anos. "No início da guerra da Ucrânia aumentaram 25 cêntimos de uma semana para a outra. Este é maior aumento desde essa altura, e, desde aí não tivemos qualquer situação idêntica".
Na quarta-feira, durante o debate quinzenal no Parlamento, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou que se os combustíveis sofrerem um aumento superior a 10 cêntimos por litro, o Governo introduzirá um "desconto extraordinário e temporário do ISP para compensar o adicional da receita do IVA".
Tendo por base estas declarações, a vice-presidente da ANAREC, Mafalda Trigo, diz que se o aumento se cifrar nos 20 cêntimos, o desconto para os consumidores "será entre 3 a 4 cêntimos".
"Se fosse um aumento de 20 cêntimos passaria a ser de 17 ou 16 cêntimos", pormenoriza.
Mafalda Trigo diz que "é uma ajuda", "o Governo está a mostrar boa vontade", mas, no entanto, "é insuficiente". E explica que desde o início do ano, de uma forma gradual, o gasóleo "já aumentou mais de 15 cêntimos", e que, por isso, o Governo "durante este ano já teve um aumento da receita".
Caso se confirme este apoio do Governo, ele aplica-se aos carros a gasóleo nos quais a subida é superior a 10 cêntimos por litro. Nesse cenário, e com um desconto de 3 cêntimos por litro, o impacto financeiro em atestar o depósito baixa de 10,65 euros para 7,65 euros.
explicador Renascença
Governo prepara desconto se preços dos combustíveis subirem mais de 10 cêntimos. Porquê?
Durante o debate quinzenal no Parlamento, Luís Mon(...)
"Nesta altura era importante que o governo abdicasse de parte da receita fiscal, para que realmente os consumidores não sentissem esse impacto grande, que independentemente de ser 23 cêntimos, 20 cêntimos ou 17 cêntimos, é um impacto enorme", concretiza Mafalda Trigo.
A vice-presidente da ANAREC não consegue dizer por quanto tempo se vai prolongar esta subida de preços. A situação internacional é muito volátil. "Parece que pelo que vemos internacionalmente a guerra será longe de terminar, e por esse motivo será expectável que o produto continue a subir nos mercados internacionais", avança.
Esta subida, segundo Mafalda Trigo, também vai afetar os revendedores de combustíveis e a economia de uma forma geral. "Sempre que há aumentos grandes, parte do consumo é retraído. Os particulares, nomeadamente, acabam por não ter condições financeiras para fazer, por exemplo, os passeios de domingo e os passeios de fim de semana. Fazem um uso da viatura estritamente necessário", remata.
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