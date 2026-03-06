Gasóleo vai subir mais de 20 cêntimos na próxima semana

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) prevê uma subida do preço do gasóleo que não ficará nunca abaixo dos 20 cêntimos por litro, a partir da próxima segunda-feira. A vice-presidente da ANAREC, Mafalda Trigo, em declarações à Renascença avança números mais concretos dos aumentos dos combustíveis: 23 cêntimos no gasóleo e 7 cêntimos na gasolina. A confirmarem-se estas subidas, o gasóleo chega ao preço mais alto desde novembro de 2022. A gasolina não tinha o preço tão alto desde maio do ano passado. O crescimento dos preços de gasolina e gasóleo é consequência direta da guerra que começou há quase uma semana e que opõe os Estados Unidos e Israel ao Irão. Um conflito que está a destabilizar todo o Médio Oriente.

"Nesta altura as previsões são de um aumento de 23 cêntimos no gasóleo e de 7 cêntimos na gasolina", anuncia Mafalda Trigo. Contas feitas para um depósito de 45 litros, e a confirmarem-se os valores dos revendedores de combustíveis, vai custar mais 10,35 euros atestar um carro a gasóleo. Nos automóveis a gasolina esse valor fica pelos 3,15 euros.

O valor poderá ainda ser revisto até ao final da tarde desta sexta-feira, altura em que fecham os mercados internacionais em que o petróleo é transacionado. Ainda assim, a vice-presidente da ANAREC diz, que nesta altura, "não será expectável que o aumento seja inferior a 20 cêntimos". Maior aumento desde o início da guerra da Ucrânia A mesma fonte diz à Renascença que este é mesmo o maior aumento nos combustíveis nos últimos quatro anos. "No início da guerra da Ucrânia aumentaram 25 cêntimos de uma semana para a outra. Este é maior aumento desde essa altura, e, desde aí não tivemos qualquer situação idêntica". Na quarta-feira, durante o debate quinzenal no Parlamento, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou que se os combustíveis sofrerem um aumento superior a 10 cêntimos por litro, o Governo introduzirá um "desconto extraordinário e temporário do ISP para compensar o adicional da receita do IVA". Tendo por base estas declarações, a vice-presidente da ANAREC, Mafalda Trigo, diz que se o aumento se cifrar nos 20 cêntimos, o desconto para os consumidores "será entre 3 a 4 cêntimos". "Se fosse um aumento de 20 cêntimos passaria a ser de 17 ou 16 cêntimos", pormenoriza. Mafalda Trigo diz que "é uma ajuda", "o Governo está a mostrar boa vontade", mas, no entanto, "é insuficiente". E explica que desde o início do ano, de uma forma gradual, o gasóleo "já aumentou mais de 15 cêntimos", e que, por isso, o Governo "durante este ano já teve um aumento da receita". Caso se confirme este apoio do Governo, ele aplica-se aos carros a gasóleo nos quais a subida é superior a 10 cêntimos por litro. Nesse cenário, e com um desconto de 3 cêntimos por litro, o impacto financeiro em atestar o depósito baixa de 10,65 euros para 7,65 euros.