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Gasóleo sobe 19,4 cêntimos e atinge preço mais alto desde novembro de 2022
09 mar, 2026 - 06:00 • Olímpia Mairos
Previsões já refletem redução do ISP anunciada pelo Governo para atenuar o impacto da subida dos combustíveis.
O preço do gasóleo simples deverá subir 19,4 cêntimos por litro esta segunda-feira, atingindo o valor mais elevado desde novembro de 2022. Já a gasolina simples deverá registar um aumento de 7,4 cêntimos por litro.
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Estas previsões já acomodam as medidas extraordinárias de redução fiscal aplicadas pelo Governo.
De acordo com a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC), o aumento do preço do gasóleo deverá rondar os 23 cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá subir cerca de 7,5 cêntimos.
Perante a subida prevista, o Governo anunciou na sexta-feira que irá aplicar um desconto de 3,55 cêntimos por litro no Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) sobre o gasóleo, medida que entra em vigor esta segunda-feira.
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Em comunicado, o Ministério das Finanças referia que esta é uma “redução temporária e extraordinária” das taxas de ISP, destinada a “devolver aos contribuintes a receita adicional do IVA correspondente ao aumento esperado do preço”.
Com a redução do ISP anunciada pelo Governo, a subida do gasóleo deverá ficar limitada a cerca de 19,4 cêntimos por litro.
Segundo os dados mais recentes da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na sexta-feira, 6 de março, o preço médio do litro de gasóleo simples era de 1,634 euros, enquanto o da gasolina simples se fixava nos 1,705 euros.
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