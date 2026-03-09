Negociações do pacote laboral terminam sem acordo

As negociações sobre o pacote laboral terminaram esta segunda-feira sem acordo entre a UGT e as associações patronais, avançou a SIC Notícias.

Depois de vários meses de reuniões, a central sindical e os patrões não se entenderam sobre as mudanças na legislação laboral.

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Fonte governamental disse à Renascença que a UGT mantém uma posição "intransigente". Ainda assim, garante que a ministra Rosário da Palma Ramalho continua empenhada no diálogo e em chegar a acordo.

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços (CCP), João Vieira Lopes, diz que não há condições para prosseguir com as negociações sobre o pacote laboral, na concertação social.

"Não vale a pena continuar as negociações"



Em declarações à Renascença, Vieira Lopes diz que houve um esforço por parte dos patrões que não foi seguido pela UGT, que se mantém irredutível, cabendo, agora, ao Governo a última palavra.

"Pelo menos, ficaram em aberto possibilidades de entendimento. No entanto, a UGT considerou que não havia condições para se avançar para um acordo e nós achamos que, depois deste esforço todo, neste momento, não valia a pena continuar as negociações. O Governo irá tomar uma posição, não sabemos qual é, mas há uma probabilidade grande de enviar a proposta do Governo para a Assembleia da República."

João Vieira Lopes acrescenta que a UGT privilegiou as motivações políticas, nestas negociações: "Achamos que esta é mais uma questão de posicionamento político por parte da UGT, que considera que não estão reunidas condições para um acordo."

"É uma posição legítima, mas, em nossa opinião, preferíamos, de facto, continuar a caminhar para um acordo. Mas, não sendo possível, o Governo terá de tomar as opções que achar mais adequadas", sublinha o presidente da CCP.

"Precisamos de um parceiro sindical responsável"



O líder da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, Armindo Monteiro, também aponta culpas à UGT pelo bloqueio nas negociações.



Em declarações à RTP, Monteiro disse que os patrões procuraram ceder e aproximar posições, mas não foi possível: “Para a UGT, não é respeitável fingir que entra num processo negocial do qual não quer de facto fazer parte. Lamento, porque precisamos de um parceiro sindical responsável."

"Pareceu-nos que era genuína a vontade de negociar, mas foi uma perda de tempo. O Governo e todas as confederações aceitaram negociar, por exemplo, no outsourcing”, alega o presidente da CIP.

"UGT esteve até onde foi possível"



O secretário-geral da UGT, Mário Mourão, disse, entretanto, à agência Lusa que a proposta de reforma laboral que esteve esta segunda-feira em debate "não reúne as condições para que a UGT dê o seu acordo".

Questionado sobre se as negociações em torno do pacote laboral tinham terminado hoje sem acordo, Mário Mourão escusou-se a confirmar a rutura: "Não sei. Tem que perguntar ao Governo."

"A UGT esteve até onde foi possível. Foi o Governo que disse que havia 70 medidas consensuais. Mas ainda não foi possível a UGT dar o acordo porque as traves mestras do Governo mantiveram-se, e a senhora ministra disse que não abdicava delas", disse Mário Mourão.

O pacote laboral motivou uma greve geral, convocada pela UGT e pela CGTP, a 11 de dezembro do ano passado.

O Governo pretende aumentar a duração dos contratos, o regresso do banco de horas e alargar os serviços mínimos nas greves a mais setores, incluindo creches, lares, abastecimento alimentar e segurança privada.

[notícia atualizada às 21h02 - com a reação da CCP]