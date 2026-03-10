Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Energia

Comissão Europeia quer poupar 130 mil milhões/ano com menos energia fóssil e regresso ao nuclear

10 mar, 2026 - 20:36 • Sandra Afonso

Ursula von der Leyen considera que o desinvestimento europeu no setor nuclear foi um "erro estratégico".

A+ / A-

A Comissão Europeia prevê poupar 130 mil milhões por ano até 2030, com a redução da energia fóssil e o regresso ao nuclear.

As metas inscritas no pacote energético apresentado esta terça-feira, com as primeiras medidas para acelerar a transição para energias limpas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Metade das poupanças serão garantidas com a substituição da energia fóssil por fontes renováveis, na produção energética, 25% com o aumento da eletrificação e os outros 25% com mais infraestruturas, melhores e mais flexíveis.

Quais são as vantagens e desvantagens da energia nuclear?

Explicador Renascença

Quais são as vantagens e desvantagens da energia nuclear?

No Explicador Renascença, esclarecemos quem voltou(...)

Segundo a Comissão Europeia, desde 2022, os Estados-membros pouparam 8% no preço da eletricidade, com novas instalações solares e eólicas.

Nos próximos três anos vão estar disponíveis 75 mil milhões de euros para investimentos estratégicos nesta área, através do Banco Europeu de Investimento (BEI).

Bruxelas quer apostar em pequenos reatores modelares, ou seja, reatores nucleares de menos capacidade. Já devem estar operacionais em 2030 e, em 20 anos, deverão permitir poupanças substanciais no gás, o equivalente ao consumo de eletricidade na Irlanda, Polónia, Países Baixos, Grécia e Malta.

A presidente da Comissão Europeia anunciou esta terça-feira uma garantia de 200 milhões de euros para apoiar investimento privado em tecnologias nucleares inovadoras, visando evitar "as vulnerabilidades" verificadas com a importação de gás e petróleo do Médio Oriente.

Intervindo na Cimeira sobre Energia Nuclear, em Paris, Ursula von der Leyen lembrou que "a Europa não é produtora de petróleo nem de gás".

A líder europeia considerou que o desinvestimento europeu no setor nuclear foi um "erro estratégico".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas