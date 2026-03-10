Comissão Europeia quer poupar 130 mil milhões/ano com menos energia fóssil e regresso ao nuclear

Metade das poupanças serão garantidas com a substituição da energia fóssil por fontes renováveis, na produção energética, 25% com o aumento da eletrificação e os outros 25% com mais infraestruturas, melhores e mais flexíveis.

As metas inscritas no pacote energético apresentado esta terça-feira, com as primeiras medidas para acelerar a transição para energias limpas.

A Comissão Europeia prevê poupar 130 mil milhões por ano até 2030, com a redução da energia fóssil e o regresso ao nuclear.

Segundo a Comissão Europeia, desde 2022, os Estados-membros pouparam 8% no preço da eletricidade, com novas instalações solares e eólicas.

Nos próximos três anos vão estar disponíveis 75 mil milhões de euros para investimentos estratégicos nesta área, através do Banco Europeu de Investimento (BEI).

Bruxelas quer apostar em pequenos reatores modelares, ou seja, reatores nucleares de menos capacidade. Já devem estar operacionais em 2030 e, em 20 anos, deverão permitir poupanças substanciais no gás, o equivalente ao consumo de eletricidade na Irlanda, Polónia, Países Baixos, Grécia e Malta.

A presidente da Comissão Europeia anunciou esta terça-feira uma garantia de 200 milhões de euros para apoiar investimento privado em tecnologias nucleares inovadoras, visando evitar "as vulnerabilidades" verificadas com a importação de gás e petróleo do Médio Oriente.



Intervindo na Cimeira sobre Energia Nuclear, em Paris, Ursula von der Leyen lembrou que "a Europa não é produtora de petróleo nem de gás".



A líder europeia considerou que o desinvestimento europeu no setor nuclear foi um "erro estratégico".