ANAREC avisa: preço do gás de botija deverá subir em breve

O setor do gás engarrafado está sob pressão e o aumento dos preços é uma questão de tempo.

A vice-presidente da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC), Mafalda Trigo, confirmou, à Renascença, que a subida generalizada dos combustíveis líquidos acabará por atingir o preço do gás de botija.

Ao contrário do que acontece com o gasóleo ou a gasolina, o gás engarrafado não segue uma regra de atualização fixa. No entanto, a associação admite que o cenário atual de instabilidade não permite manter os valores atuais por muito tempo.

"O aumento dos combustíveis, de uma forma generalizada, acaba por afetar o preço do gás de botija", explica Mafalda Trigo, acrescentando que, “embora ainda não exista uma data exata, a subida não deverá demorar muito tempo".

A pressão sobre os preços é justificada pela volatilidade dos mercados internacionais, devido ao conflito no Médio Oriente. O preço do petróleo registou esta segunda-feira uma subida de cerca de 30% face à semana passada e os valores do gás natural atingiram aproximadamente os 69 euros por megawatt-hora (MWh).

Já esta terça-feira, a tendência parece inverter-se, já que Donald Trump admitiu a hipótese que a guerra com o Irão esteja a terminar. O petróleo reduziu mais de 6%, enquanto o gás natural caiu mais de 15%.

A vice-presidente da ANEREC sublinha que uma eventual descida não será suficiente para repor os níveis de preços, sendo necessário aguardar a evolução das tendências de mercado nas próximas 24 horas para perceber a estabilidade dos preços.