Combustíveis podem subir 8 cêntimos na próxima semana

Se o preço do petróleo se manter como está até final da semana, o gasóleo e a gasolina poderiam aumentar 8 cêntimos por litro na próxima segunda-feira, 16 de março.

As previsões foram avançadas esta quarta-feira pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC).

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Em declarações à Renascença, a vice-presidente da ANAREC, Mafalda Trigo, afirma, no entanto, que as medidas tomadas pela Agência Internacional de Energia podem “atenuar ou até neutralizar a subida” dos combustíveis.

A Agência Internacional de Energia pediu esta quarta-feira a libertação de 400 milhões de barris das reservas estratégicas dos 32 países-membros, como resposta à crise motivada pela guerra no Médio Oriente.

Portugal vai mobilizar dois milhões de barris de petróleo da reserva estratégica nacional, anunciou o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Por seu lado, a ministra do Ambiente e da Energia explicou que o recurso à reserva estratégica de petróleo é uma medida preventiva para controlo do preço, mas não é imediata.

“Neste momento, não temos um problema de escassez a nível europeu, mas temos um problema de preço. E a agência achou que devíamos estar preparados para reagir se o preço aumentar muito. Nós aderimos por solidariedade, mas ainda estamos a coordenar a nível europeu se vamos libertar agora. Pode não ser agora, pode ser mais tarde”, disse Maria da Graça Carvalho, no Porto.

