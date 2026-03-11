- Noticiário das 0h
- 16 mar, 2026
-
Guerra no Médio Oriente
Combustíveis podem subir 8 cêntimos na próxima semana
11 mar, 2026 - 22:51 • Ana Catarina André , com redação
Previsão foi avançada esta quarta-feira pela ANAREC. As medidas tomadas pela Agência Internacional de Energia podem “atenuar ou até neutralizar a subida” dos combustíveis, referem os revendedores.
Se o preço do petróleo se manter como está até final da semana, o gasóleo e a gasolina poderiam aumentar 8 cêntimos por litro na próxima segunda-feira, 16 de março.
As previsões foram avançadas esta quarta-feira pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC).
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Em declarações à Renascença, a vice-presidente da ANAREC, Mafalda Trigo, afirma, no entanto, que as medidas tomadas pela Agência Internacional de Energia podem “atenuar ou até neutralizar a subida” dos combustíveis.
A Agência Internacional de Energia pediu esta quarta-feira a libertação de 400 milhões de barris das reservas estratégicas dos 32 países-membros, como resposta à crise motivada pela guerra no Médio Oriente.
Portugal vai mobilizar dois milhões de barris de petróleo da reserva estratégica nacional, anunciou o primeiro-ministro, Luís Montenegro.
Por seu lado, a ministra do Ambiente e da Energia explicou que o recurso à reserva estratégica de petróleo é uma medida preventiva para controlo do preço, mas não é imediata.
“Neste momento, não temos um problema de escassez a nível europeu, mas temos um problema de preço. E a agência achou que devíamos estar preparados para reagir se o preço aumentar muito. Nós aderimos por solidariedade, mas ainda estamos a coordenar a nível europeu se vamos libertar agora. Pode não ser agora, pode ser mais tarde”, disse Maria da Graça Carvalho, no Porto.
- Noticiário das 0h
- 16 mar, 2026
-
- Seguro sucede a Marcelo, enquanto o petróleo ferve no Mundo
- Recurso a reserva de petróleo pode não ser imediata
- Portugal liberta 2 milhões de barris das suas reservas de petróleo
- Agência Internacional de Energia liberta maior stock de reservas de petróleo de sempre
- Gasóleo sobe 19,4 cêntimos e atinge preço mais alto desde novembro de 2022
- Aumentos semanais de 10 cêntimos no gasóleo e de 5 na gasolina? "Sim, é um cenário possível"
- Atestar um carro a gasóleo vai ficar 9 euros mais caro
- EUA libertam 172 milhões de barris de petróleo
- Governo deve devolver o ganho fiscal com subida dos combustíveis, defende ex-ministro
- Se os combustíveis continuarem a subir, o preço dos produtos terá de aumentar
- Subida dos combustíveis? Governo sem novas medidas, para já
- APED pede ao Governo para que mexa na fiscalidade dos combustíveis
- Gasóleo sobe 8 cêntimos e gasolina 7,5 cêntimos na próxima
- Seguro sucede a Marcelo, enquanto o petróleo ferve no Mundo
- Recurso a reserva de petróleo pode não ser imediata
- Portugal liberta 2 milhões de barris das suas reservas de petróleo
- Agência Internacional de Energia liberta maior stock de reservas de petróleo de sempre
- Gasóleo sobe 19,4 cêntimos e atinge preço mais alto desde novembro de 2022
- Aumentos semanais de 10 cêntimos no gasóleo e de 5 na gasolina? "Sim, é um cenário possível"
- Atestar um carro a gasóleo vai ficar 9 euros mais caro
- EUA libertam 172 milhões de barris de petróleo
- Governo deve devolver o ganho fiscal com subida dos combustíveis, defende ex-ministro
- Se os combustíveis continuarem a subir, o preço dos produtos terá de aumentar
- Subida dos combustíveis? Governo sem novas medidas, para já
- APED pede ao Governo para que mexa na fiscalidade dos combustíveis
- Gasóleo sobe 8 cêntimos e gasolina 7,5 cêntimos na próxima