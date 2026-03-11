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Guerra no Médio Oriente
EUA libertam 172 milhões de barris de petróleo
11 mar, 2026 - 23:23 • Ricardo Vieira, com agências
O objetivo é tentar reduzir os preços do crude, que dispararam devido a choques na oferta provocados pela guerra entre os EUA e Israel contra o Irão.
Os Estados Unidos vão disponibilizar 172 milhões de barris de petróleo da sua reserva estratégica, anunciou esta quarta-feira o secretário da Energia norte-americano, Chris Wright.
O objetivo da medida é tentar reduzir os preços do crude, que dispararam devido a choques na oferta provocados pela guerra entre os EUA e Israel contra o Irão.
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Chris Wright afirmou que a medida faz parte de uma libertação mais ampla de 400 milhões de barris de petróleo acordada pela Agência Internacional de Energia, que reúne 32 países.
Segundo o secretário da Energia norte-americano, a libertação das reservas deverá começar na próxima semana e o processo de entrega do petróleo deverá demorar cerca de 120 dias.
Portugal vai mobilizar dois milhões de barris de petróleo da reserva estratégica nacional, anunciou o primeiro-ministro, Luís Montenegro.
Por seu lado, a ministra do Ambiente e da Energia explicou que o recurso à reserva estratégica de petróleo é uma medida preventiva para controlo do preço, mas não é imediata.
“Neste momento, não temos um problema de escassez a nível europeu, mas temos um problema de preço. E a agência achou que devíamos estar preparados para reagir se o preço aumentar muito. Nós aderimos por solidariedade, mas ainda estamos a coordenar a nível europeu se vamos libertar agora. Pode não ser agora, pode ser mais tarde”, disse Maria da Graça Carvalho, no Porto.
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