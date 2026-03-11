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Guerra no Médio Oriente

EUA libertam 172 milhões de barris de petróleo

11 mar, 2026 - 23:23 • Ricardo Vieira, com agências

O objetivo é tentar reduzir os preços do crude, que dispararam devido a choques na oferta provocados pela guerra entre os EUA e Israel contra o Irão.

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Os Estados Unidos vão disponibilizar 172 milhões de barris de petróleo da sua reserva estratégica, anunciou esta quarta-feira o secretário da Energia norte-americano, Chris Wright.

O objetivo da medida é tentar reduzir os preços do crude, que dispararam devido a choques na oferta provocados pela guerra entre os EUA e Israel contra o Irão.

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Chris Wright afirmou que a medida faz parte de uma libertação mais ampla de 400 milhões de barris de petróleo acordada pela Agência Internacional de Energia, que reúne 32 países.

Segundo o secretário da Energia norte-americano, a libertação das reservas deverá começar na próxima semana e o processo de entrega do petróleo deverá demorar cerca de 120 dias.

Portugal vai mobilizar dois milhões de barris de petróleo da reserva estratégica nacional, anunciou o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Por seu lado, a ministra do Ambiente e da Energia explicou que o recurso à reserva estratégica de petróleo é uma medida preventiva para controlo do preço, mas não é imediata.

“Neste momento, não temos um problema de escassez a nível europeu, mas temos um problema de preço. E a agência achou que devíamos estar preparados para reagir se o preço aumentar muito. Nós aderimos por solidariedade, mas ainda estamos a coordenar a nível europeu se vamos libertar agora. Pode não ser agora, pode ser mais tarde”, disse Maria da Graça Carvalho, no Porto.

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