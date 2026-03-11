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INE confirma subida da inflação para 2,1% em fevereiro
11 mar, 2026 - 11:50 • Lusa
O indicador de inflação subjacente, que exclui produtos mais voláteis como alimentos não transformados e energia, acelerou para 1,9%, mais 0,1 pontos percentuais do que em janeiro.
A taxa de inflação acelerou para 2,1% em fevereiro, informou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE), confirmando a estimativa rápida divulgada no final do mês passado.
Em fevereiro, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi superior em 0,2 pontos percentuais à do mês anterior, indica o INE.
O indicador de inflação subjacente, que exclui produtos mais voláteis como alimentos não transformados e energia, acelerou para 1,9%, mais 0,1 pontos percentuais do que em janeiro.
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No mês em análise, a variação do índice relativo aos produtos energéticos manteve-se em -2,2%, enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 6,7% (5,8% no mês anterior).
Em termos mensais, face a janeiro, o IPC registou uma taxa de variação de 0,1% (-0,7% em janeiro e -0,1% em fevereiro de 2025).
Quanto à variação média dos últimos 12 meses, foi de 2,3%, um valor idêntico ao do mês anterior.
Em fevereiro, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português apresentou uma variação homóloga de 2,1% (1,9% no mês anterior), taxa superior em 0,2 pontos percentuais ao valor estimado pelo Eurostat para a área do euro (em janeiro, esta diferença tinha sido idêntica).
Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal atingiu uma variação homóloga de 2,0% em fevereiro (1,9% em janeiro), taxa inferior à da área do euro (estimada em 2,3%).
O IHPC registou uma variação mensal de 0,1% (-1,0% no mês anterior e -0,1% em fevereiro de 2025) e uma variação média dos últimos 12 meses de 2,1% (valor idêntico no mês precedente).
Numa análise por classes de despesa e face ao mês de janeiro, o INE destaca os aumentos das taxas de variação homóloga dos transportes e dos restaurantes e serviços de alojamento, com variações de 0,6% e 4,8% respetivamente (0,0% e 4,3% em janeiro).
Em sentido oposto, assinala as diminuições das taxas de variação homóloga das classes da habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis e da informação e comunicação, com variações de 2,5% e -2,5% respetivamente (2,9% e -2,3% no mês anterior).
Em fevereiro, nas classes com maiores contribuições positivas para a variação homóloga do IPC destacam-se a dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas e a dos restaurantes e serviços de alojamento. Em sentido contrário, salientam-se as classes do vestuário e calçado e da informação e comunicação.
Face a janeiro, o INE aponta o aumento da contribuição para a variação homóloga do IPC da classe de produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, dos transportes e dos restaurantes e serviços de alojamento. Em sentido inverso, destaca a classe da habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis.
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