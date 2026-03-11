Negociações sobre pacote laboral retomadas na segunda-feira

A notícia é conhecida depois de, esta quarta-feira, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter apelado à UGT que não abandone a mesa de negociações sobre o pacote laboral.

A informação foi avançada à agência Lusa por fonte oficial.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, convocou a central sindical e as quatro confederações empresariais para uma reunião, no ministério.

As negociações sobre o pacote laboral entre Governo, UGT e as confederações patronais serão retomadas na próxima segunda-feira, pelas 15h00.

O primeiro-ministro encerrou as jornadas do PSD em(...)

No encerramento das Jornadas Parlamentares do PSD, Montenegro considerou que a última proposta da UGT é inaceitável, “completamente desenquadrada do processo negocial”.

Disse também que o Governo está disponível para continuar a trabalhar, mas que não vai eternizar o diálogo na concertação social.

“Nós não queremos eternizar a discussão, mas também não queremos deixar de esgotar todas as possibilidades de aproximação. E, portanto, continuaremos esse processo negocial”, garantiu o primeiro-ministro.

Montenegro abordou os temas mais polémicos do pacote laboral, como o outsourcing, o banco de horas ou os despedimentos sem justa causa, para concluir que o Governo vai salvaguardar os direitos dos trabalhadores.



Na véspera, o Presidente da República, António José Seguro, também tinha apelado a Governo, patrões e sindicatos que dessem mais uma oportunidade às negociações.

“Fiz um apelo e renovo aqui este apelo: O país precisa de um acordo equilibrado em matéria de legislação laboral”, destacou o chefe de Estado durante uma visita à aldeia de Mourísia, em Arganil.