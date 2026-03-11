Portugal liberta 2 milhões de barris das suas reservas de petróleo

A medida está enquadrada na decisão anunciada também esta quarta-feira pela Agência Internacional da Energia (de que Portugal faz parte), cujos estados-membros vão libertar 400 milhões de barris das suas reservas energéticas para fazer frente à subida de preços dos combustíveis resultante do agravamento do conflito no Médio Oriente.

De acordo com o jornal , o país vai libertar dois milhões de barris de petróleo das suas reservas, o que equivale a dez por cento do armazenado e representa cerca de 275 mil toneladas de produtos petrolíferos e derivados.

Portugal vai mexer nas suas reservas estratégicas de petróleo nas próximas semanas. A decisão foi revelada pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, e citada pelo Jornal de Negócios, esta quarta-feira.

É, de resto, a maior libertação de reservas de emergência de barris de petróleo de sempre naquele organismo, criado em 1974. A última vez que uma medida similar tinha sido tomada data de 2022, altura em que a AIE teve de o fazer duas vezes para enfrentar o início da guerra na Ucrânia.

Portugal pertence ao organismo internacional, que tem um mecanismo solidário de cooperação entre países para fazer face a problemas de abastecimento que implica que seja alocada parte das reservas nacionais de cada um para ajudar os membros de acordo com as necessidades mais prementes. ´

Neste caso, um dos primeiros países a necessitar de ajuda será, ao que tudo indica, o Japão, um dos maiores afetados pelos constrangimentos no Estreito de Ormuz, praticamente fechado à circulação de navios petroleiros desde os primeiros ataques dos EUA e Israel ao Irão, iniciados a 28 de fevereiro.

A decisão foi tomada pela Agência Internacional de Energia numa reunião extraordinária, em Paris, no seguimento de um pedido feito pelo G7.