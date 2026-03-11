​Recurso a reserva de petróleo pode não ser imediato

Graça Carvalho explica que ainda há a expetativa de que os preços não subam ao ponto de requerer a utilização das reservas nacionais.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, revelou que Portugal vai libertar dois milhões de barris da reserva nacional , na sequência do pedido da Agência Internacional de Energia (AIE). A medida é uma resposta ao aumento do preço dos combustíveis por causa da guerra no Médio Oriente.

“Neste momento, não temos um problema de escassez a nível europeu, mas temos um problema de preço. E a agência achou que devíamos estar preparados para reagir se o preço aumentar muito. Nós aderimos por solidariedade, mas ainda estamos a coordenar a nível europeu se vamos libertar agora. Pode não ser agora, pode ser mais tarde”, disse Maria da Graça Carvalho, no Porto.

O recurso à reserva estratégica de petróleo é uma medida preventiva para controlo do preço, mas não é imediata, explicou esta quarta-feira a ministra do Ambiente e da Energia.

“Não fizemos um teto, não fizemos um valor, vamos coordenar entre nós qual é a altura ideal. Claro que terá sempre a ver com o valor do petróleo, mas não definimos um teto. Temos ainda alguma esperança que esta guerra se resolva em três ou quatro semanas. Já estamos a chegar a meio da segunda.”

A ministra do Ambiente e da Energia insiste que o preço do gás é uma das maiores preocupações nesta altura.

Graça Carvalho não exclui a hipótese de o Conselho Europeu da próxima semana vir a baixar o nível determinado para a emergência energética na Europa.

“Uma emergência energética é considerada quando há um aumento de 70% do gás. Ainda não estamos lá, mas os chefes de Estado e de Governo podem, no Conselho Europeu, baixar esse limite da emergência energética.”

A ministra do Ambiente falava aos jornalistas, no Porto, à margem da apresentação do relatório de ocorrências no litoral devido aos temporais. Foram anunciados 174 milhões de euros para a recuperação da costa nacional: 15 milhões em obras a realizar até maio.