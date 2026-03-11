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Rendas das casas sobem 5,2% em fevereiro

11 mar, 2026 - 11:45 • Lusa

Dados do INE indicam que todas as regiões registaram aumentos homólogos das rendas, com a Madeira a apresentar a subida mais acentuada.

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As rendas das casas por metro quadrado aumentaram 5,2% em fevereiro face ao mesmo mês de 2025, mais 0,1 pontos percentuais do que em janeiro, tendo todas as regiões registado crescimentos homólogos, informou esta quarta-feira o INE.

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Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em fevereiro "todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação, tendo a Madeira registado o aumento mais intenso (7,0%)".

Em termos mensais, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado registou uma variação de 0,6%, face a 0,8% no mês anterior.

A região com a variação mensal positiva mais elevada foi a Madeira (0,7%), não se tendo observado qualquer região com variação negativa do respetivo valor médio das rendas de habitação.

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