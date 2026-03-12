Atenção à prestação da casa. Guerra no Médio Oriente faz subir taxas Euribor

Estão em reta ascendente e sem sinais de querer abrandar. Desde o início do mês e da guerra entre Estados Unidos e Israel e Irão, as taxas Euribor têm subido em todos os prazos (três, seis e 12 meses) e, nos últimos dias, os aumentos ultrapassaram os 2% e já superaram barreiras de 1998. Perante este cenário e a subida nas taxas de referência para os créditos à habitação, a Associação de Defesa do Consumidor (DECO) alerta que deve haver “aumentos ligeiros” nas prestações de taxa variável já no próximo mês de abril. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Depende muito das condições do empréstimo. Por exemplo, para um crédito à habitação de 200 mil euros com prazo de 30 anos, com um spread de 1% e uma Euribor a seis meses – estaremos a falar em uma prestação pequena à volta dos 860 euros –, estaríamos a falar de um aumento de cinco euros”, prevê Natália Nunes, do gabinete de proteção financeira.

Por enquanto, as previsões só apontam para aumentos ligeiros, mas Natália Nunes avisa que é preciso esperar até ao final do mês para perceber a real subida das prestações, altura em que for conhecida a média da Euribor de março. Ainda assim, a Deco já tem recebido inúmeras perguntas por parte de famílias preocupadas com o orçamento familiar.

“O grande conselho aqui é estarem atentos, irem acompanhando o mercado e irem olhando para as condições que têm no seu crédito de habitação. Utilizar um simulador – por exemplo, o do Banco de Portugal – e irem fazendo simulações para ver se têm ou não capacidade para suportar o valor da prestação e poderem fazer ajustes no seu orçamento”, sugere, em declarações à Renascença. Apesar de ser uma situação para manter sob vigilância, os indicadores não parecem apontar, pelo menos para já, para uma situação tão acentuada como em 2022, quando rebentou a guerra na Ucrânia.