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Atenção à prestação da casa. Guerra no Médio Oriente faz subir taxas Euribor

12 mar, 2026 - 06:30 • Alexandre Abrantes Neves , João Pedro Quesado (gráficos)

Taxas já ultrapassaram barreiras de 1998 e não devem parar de subir nos próximos tempos. DECO avisa para aumentos nas prestações já em abril e sugere simulações para verificar "impacto no orçamento familiar".

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Estão em reta ascendente e sem sinais de querer abrandar. Desde o início do mês e da guerra entre Estados Unidos e Israel e Irão, as taxas Euribor têm subido em todos os prazos (três, seis e 12 meses) e, nos últimos dias, os aumentos ultrapassaram os 2% e já superaram barreiras de 1998.

Perante este cenário e a subida nas taxas de referência para os créditos à habitação, a Associação de Defesa do Consumidor (DECO) alerta que deve haver “aumentos ligeiros” nas prestações de taxa variável já no próximo mês de abril.

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“Depende muito das condições do empréstimo. Por exemplo, para um crédito à habitação de 200 mil euros com prazo de 30 anos, com um spread de 1% e uma Euribor a seis meses – estaremos a falar em uma prestação pequena à volta dos 860 euros –, estaríamos a falar de um aumento de cinco euros”, prevê Natália Nunes, do gabinete de proteção financeira.

Por enquanto, as previsões só apontam para aumentos ligeiros, mas Natália Nunes avisa que é preciso esperar até ao final do mês para perceber a real subida das prestações, altura em que for conhecida a média da Euribor de março. Ainda assim, a Deco já tem recebido inúmeras perguntas por parte de famílias preocupadas com o orçamento familiar.

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“O grande conselho aqui é estarem atentos, irem acompanhando o mercado e irem olhando para as condições que têm no seu crédito de habitação. Utilizar um simulador – por exemplo, o do Banco de Portugal – e irem fazendo simulações para ver se têm ou não capacidade para suportar o valor da prestação e poderem fazer ajustes no seu orçamento”, sugere, em declarações à Renascença.

Apesar de ser uma situação para manter sob vigilância, os indicadores não parecem apontar, pelo menos para já, para uma situação tão acentuada como em 2022, quando rebentou a guerra na Ucrânia.

“Espera-se que não. Temos também aqui o BCE a acompanhar o mercado. E tudo depende de como evoluir a situação no Médio Oriente, para se saber qual é que vai também ser a evolução dos preços, porque a grande questão aqui é que não se tenha uma inflação em níveis como tivemos em 2023, para que os consumidores não tenham as preocupações que já tiveram num passado recente”, assinala.

Vários especialistas e membros do Banco Central Europeu (BCE) têm avisado para a possibilidade de vir a aumentar juros, para travar a escalada de preços. Esta quarta-feira, a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse não querer “especular” sobre as reuniões de abril ou junho e de uma eventual subida nas taxas diretoras, mas uma garantia deixou: não vai permitir críticas de agir lentamente como em 2022 e por isso, garante que “uma reação do BCE está mais perto do que muitas pessoas pensam”.

[notícia atualizada às 12h15 com gráficos da evolução das taxas Euribor]

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