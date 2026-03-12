Musk volta a liderar lista da Forbes. Há mais multimilionários e apenas uma família portuguesa

A lista anual da revista Forbes com os mais ricos do planeta voltou a colocar Elon Musk no topo. O empresário, associado a empresas como a Tesla e a SpaceX, mantém-se como a pessoa mais rica do mundo, num ranking que em 2026 conta com 3.428 bilionários.

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Segundo a publicação, o número de multimilionários aumentou em relação ao ano anterior, com mais de 400 novos nomes a entrarem na classificação.

No total, estas fortunas somam cerca de 20 biliões de dólares, um aumento de aproximadamente 4 biliões de dólares face a 2025. Das dez maiores fortunas, sete pertencem ao setor tecnológico.



A fortuna de Musk teve um crescimento expressivo e é agora estimada em 839 mil milhões de dólares, mantendo o magnata norte-americano destacado no primeiro lugar.

A fortuna supera largamente a dos restantes nomes que completam o topo da lista. Entre eles estão os cofundadores do Google, Larry Page, com cerca de 257 mil milhões de dólares (222 mil milhões de euros), e Sergey Brin, com 237 mil milhões de dólares (204,8 mil milhões de euros).

Logo atrás surge Jeff Bezos, fundador da Amazon, com uma riqueza estimada em 224 mil milhões de dólares (193,6 mil milhões de euros), seguido por Mark Zuckerberg, líder da Meta, cuja fortuna ronda os 222 mil milhões de dólares (191,9 mil milhões de euros).