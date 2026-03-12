Preço do cabaz alimentar atinge valor mais alto de sempre

Em relação a janeiro de 2022, altura em que a associação para a defesa do consumidor começou a monitorizar os preços, o cabaz custa mais 66,42 euros .

"Quando comparado com a semana anterior, verificou-se um aumento de 2,36 euros ", indica a DECO/Proteste.

O cabaz com 63 produtos essenciais custa agora 254,12 euros , o que representa um aumento de 12 euros face ao mesmo período do ano passado.

O preço do cabaz alimentar atingiu esta semana o preço mais alto de sempre , divulgou esta quinta-feira a DECO/Proteste.

Nesta última semana, os bens que tiveram os maiores aumentos foram: o atum em óleo vegetal (33% para 1,69 euros/quilo), as salsichas (20% para 1,94 euros) e as massas em espirais (12% para 1,35 euros).

Desde o início do ano, a curgete aumentou 38%, a dourada 28% e a couve-coração 27%.



Segundo as contas da associação de defesa do consumidor, em comparação com o mesmo período do ano passado, a curgete foi a rainha dos aumentos (45%). Seguem-se o robalo (41%) e o café torrado moído (33%).

Desde que a DECO Proteste iniciou esta análise, a 5 de janeiro de 2022, os maiores aumentos percentuais foram os da carne de novilho para cozer (121% para 12,85 euros/kg), a couve-coração (87% para 1,86 euros/kg) e os ovos (84% para 2,10 euros/kg).

"Embora os preços dos bens alimentares estejam em rota ascendente desde o início do ano, é possível que possam vir a subir ainda mais nos próximos meses. Este impacto do aumento de preços dos bens alimentares essenciais começa a fazer-se sentir nas cadeias de abastecimento", refere a DECO/Proteste.