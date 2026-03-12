Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 17 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Subida dos combustíveis? Governo sem novas medidas, para já

12 mar, 2026 - 17:43 • Susana Madureira Martins , com redação

O Governo está a acompanhar a situação, "sabendo que o prolongamento do conflito pode gerar um agravamento das condições do custo de vida", afirma o ministro da Presidência.

A+ / A-

O Governo não toma, para já, mais medidas para fazer face ao aumento dos combustíveis, na sequência da guerra no Médio Oriente.

Em declarações aos jornalistas após a reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, disse que o mecanismo que já foi adotado vai ser aplicado – um desconto do ISP se o preço da gasolina e do gasóleo aumentar mais de 10 cêntimos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Se se concretizarem aumentos no início da próxima semana, o regime de devolução e, por isso, de redução e de mais desconto na tributação dos combustíveis vai ser aplicado. O mecanismo está ativo e vai-se aplicar nos termos em que anunciámos. As pessoas precisam de previsibilidade", afirmou Leitão Amaro.

O Governo está a acompanhar a situação, "sabendo que o prolongamento do conflito pode gerar um agravamento das condições do custo de vida", garante o ministro da Presidência.

"Por outro lado, não devemos, com sentido de responsabilidade, precipitarmo-nos perante coisas que não aconteceram ou com soluções que são contraproducentes", salienta o governante.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 17 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera de Ronaldo e da seleção: Pelo que mais esperariam à chuva os adeptos em Houston?

Mundial 2026

À espera de Ronaldo e da seleção: Pelo que mais esperariam à chuva os adeptos em Houston?

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."

Petit: "Ainda não encontrámos a dupla de centrais"

Petit: "Ainda não encontrámos a dupla de centrais"

Técnico apresenta novo Formula Student

Técnico apresenta novo Formula Student

No Gerês, cada pastor guarda o gado à vez

No Gerês, cada pastor guarda o gado à vez