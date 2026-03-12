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Subida dos combustíveis? Governo sem novas medidas, para já
12 mar, 2026 - 17:43 • Susana Madureira Martins , com redação
O Governo está a acompanhar a situação, "sabendo que o prolongamento do conflito pode gerar um agravamento das condições do custo de vida", afirma o ministro da Presidência.
O Governo não toma, para já, mais medidas para fazer face ao aumento dos combustíveis, na sequência da guerra no Médio Oriente.
Em declarações aos jornalistas após a reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, disse que o mecanismo que já foi adotado vai ser aplicado – um desconto do ISP se o preço da gasolina e do gasóleo aumentar mais de 10 cêntimos.
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"Se se concretizarem aumentos no início da próxima semana, o regime de devolução e, por isso, de redução e de mais desconto na tributação dos combustíveis vai ser aplicado. O mecanismo está ativo e vai-se aplicar nos termos em que anunciámos. As pessoas precisam de previsibilidade", afirmou Leitão Amaro.
O Governo está a acompanhar a situação, "sabendo que o prolongamento do conflito pode gerar um agravamento das condições do custo de vida", garante o ministro da Presidência.
"Por outro lado, não devemos, com sentido de responsabilidade, precipitarmo-nos perante coisas que não aconteceram ou com soluções que são contraproducentes", salienta o governante.
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