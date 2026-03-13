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Brent fecha acima dos 100 dólares pela primeira vez desde 2022

13 mar, 2026 - 00:13 • Lusa

O novo líder supremo iraniano avisa que o encerramento do estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do comércio marítimo de hidrocarbonetos, deverá ser prolongado.

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O petróleo do Mar do Norte, referência na Europa, fechou esta quinta-feira na Intercontinental Exchange (ICE) de Londres a 100,46 dólares por barril, o seu preço mais alto desde 2022.

O preço do Brent subiu 9,22% em relação ao encerramento da sessão anterior, quando fechou a 91,98 dólares.

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O novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, disse esta quinta-feira que o encerramento do estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do comércio marítimo de hidrocarbonetos, deverá ser prolongado.

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Energia

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Na quarta-feira, os 32 Estados-membros da Agência Internacional de Energia (AIE) concordaram em disponibilizar 400 milhões de barris de petróleo das suas reservas de emergência.

Trata-se da sexta vez que este organismo faz uma libertação coordenada de petróleo na sua história e é a maior libertação de stock de reservas estratégicas de sempre.

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