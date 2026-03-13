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Brent. Preço do petróleo cai para 87 euros por barril

13 mar, 2026 - 09:01 • Lusa

Novo líder supremo iraniano disse que o encerramento do estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do comércio marítimo de hidrocarbonetos, deverá ser prolongado.

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O preço do petróleo Brent para entrega em maio, referência europeia, abriu esta sexta-feira com uma ligeira queda de 0,33%, mantendo-se em torno dos 100 dólares por barril (87 euros).

Às 7h00 desta sexta-feira (6h00 hora em Lisboa), o preço do petróleo Brent caiu para 100,13 dólares depois de o Departamento do Tesouro dos EUA ter anunciado que iria autorizar temporariamente os países a comprar petróleo russo em trânsito, a fim de conter a subida dos preços do petróleo bruto provocada pela guerra no Irão.

Entretanto, o crude West Texas Intermediate (WTI) também recuava 0,66% para 95,10 dólares, nas negociações pré-mercado antes da abertura oficial do mercado norte-americano.

Na quinta-feira, o barril de petróleo Brent para entrega em maio subiu mais de 9% e ficou acima dos 100 dólares no fecho do mercado de futuros de Londres, após as declarações do Irão sobre o encerramento de Ormuz.

O petróleo do Mar do Norte, referência na Europa, fechou o dia na Intercontinental Exchange (ICE) de Londres a 100,46 dólares, o seu preço mais alto desde 2022.

O novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, disse na quinta-feira que o encerramento do estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do comércio marítimo de hidrocarbonetos, deverá ser prolongado.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

Os 32 países membros da Agência Internacional de Energia (AIE) decidiram "por unanimidade" libertar nos mercados 400 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas.

Com a libertação dos 400 milhões de barris de petróleo, mais do que o dobro da intervenção recorde anterior da agência no início da guerra na Ucrânia, quando libertou 182 milhões de barris de petróleo bruto, pretende-se compensar o abastecimento perdido devido ao encerramento efetivo do estreito de Ormuz.

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