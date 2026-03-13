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EUA investigam 60 economias estrangeiras por trabalho forçado

13 mar, 2026 - 09:08 • Lusa

A lista inclui algumas das maiores economias mundiais, tais como a União Europeia, China, Hong Kong, Índia, Japão, Israel, Canadá, Austrália, Rússia, Coreia do Sul, Reino Unido ou México.

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Os Estados Unidos iniciaram uma investigação às economias de 60 países, incluindo a União Europeia, Brasil e Angola, para determinar se tomaram "medidas suficientes" para prevenir a importação de bens produzidos com trabalho forçado.

"Os governos não impuseram nem aplicaram eficazmente medidas para proibir a entrada nos seus mercados de produtos fabricados com trabalho forçado", afirmou o representante da Casa Branca para o Comércio, Jamieson Greer.

Num comunicado divulgado esta quinta-feira, Greer disse que, "durante demasiado tempo", os Estados Unidos (EUA) têm sido "forçados a competir com os produtores estrangeiros que podem ter uma vantagem de custos artificiais".

O dirigente manifestou confiança de que as investigações demonstrarão "como a falha em erradicar estas práticas abomináveis" afeta as empresas e trabalhadores norte-americanos.

As investigações visam determinar se os "atos, políticas e práticas" de cada uma das economias são "irrazoáveis ou discriminatórios" e constituem um "ónus ou restrição" ao comércio dos EUA.

A lista inclui algumas das maiores economias mundiais, tais como a China, Hong Kong, Índia, Japão, Israel, Canadá, Austrália, Rússia, Coreia do Sul, Reino Unido e México.

EUA investigam 60 economias estrangeiras por trabalho forçado

EUA investigam 60 economias estrangeiras por trabalho forçado

A lista inclui algumas das maiores economias mundi(...)

Na quarta-feira, o Governo norte-americano tinha lançado uma investigação comercial sobre a produção industrial em países estrangeiros, visando contornar o 'chumbo' do Supremo Tribunal à aplicação pelo Presidente Donald Trump de sobretaxas alfandegárias invocando o estado de emergência económica.

As investigações são lançadas ao abrigo da Lei do Comércio de 1974, o que poderá eventualmente levar a novas tarifas de importação, mas o representante da Casa Branca para o Comércio, Jamieson Greer, recusou esta sexta-feira antecipar o resultado do processo.

As primeiras investigações, referiu, "vão focar-se em economias onde as evidências parecem apontar para uma sobrecapacidade estrutural".

“A política continua a ser a mesma — as ferramentas podem mudar, dependendo (...) das vicissitudes dos tribunais e outras coisas”, disse Greer, numa teleconferência com jornalistas, sublinhando que o objetivo de fundo era proteger postos de trabalho norte-americanos.

Enquanto estiveram em vigor, as sobretaxas alfandegárias ‘chumbadas’ pelo Supremo geraram 166 mil milhões de dólares (143,8 mil milhões de euros) em receitas para o governo federal, que podem agora ser reembolsadas.

Trump e a sua equipa admitiram que procuram com o novo processo, utilizando leis diferentes para estabelecer novas tarifas, substituir centenas de milhares de milhões de dólares em receitas perdidas após a decisão do Supremo em fevereiro.

Logo após a decisão, o governo impôs tarifas de 10% sobre os bens estrangeiros ao abrigo da Lei do Comércio de 1974, mas estas tarifas expiram ao fim de 150 dias, a 24 de julho.

Trump afirmou que planeava aumentar esta taxa de importação para 15%, mas ainda não o fez.

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