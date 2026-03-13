Preços de gasolina e gasóleo voltam a aumentar para a semana

Os combustíveis vão voltar a aumentar na próxima semana, de novo por números significativos. A Associação de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) avança, à Renascença, que o gasóleo e a gasolina vão subir 10 cêntimos. Estes são os valores das cotações mais recentes do petróleo e que indiciam estes aumentos.

Poderá ser este o preço com que pode contar na próxima segunda-feira quando for abastecer o carro.

"É a tendência do mercado. Caso o Governo utilize ferramentas ao seu dispor, os números serão diferentes", sublinha José Rodrigues, da ANAREC.

A confirmar-se esta subida, o gasóleo chegará aos 1,937 €/L, o preço mais alto desde o início de novembro de 2022, enquanto a gasolina simples 95 chegará aos 1,880 €/L, o valor mais alto desde outubro de 2022.