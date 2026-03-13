Governo aprova nova redução do ISP para o gasóleo e a gasolina

A partir de segunda-feira, há nova redução do ISP (Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos) aplicado ao gasóleo rodoviário e à gasolina sem chumbo no continente, avança o Ministério das Finanças em comunicado.

A medida do Governo destina-se a mitigar o aumento do preço dos combustíveis previsto para o início da próxima semana. A Associação de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) avança, à Renascença, que o gasóleo e a gasolina vão subir 10 cêntimos.

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Depois do desconto aplicado na semana passada, as taxas do ISP serão novamente reduzidas através de "um desconto extraordinário e temporário": 1,4 cêntimos por litro no gasóleo e de 2,7 cêntimos por litro na gasolina.

Com esta medida, explica a nota do gabinete de Miranda Sarmento, pretende-se devolver aos contribuintes a receita adicional de IVA que seria arrecadada pelo Estado devido ao aumento dos preços.