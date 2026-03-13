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Combustíveis
Governo aprova nova redução do ISP para o gasóleo e a gasolina
13 mar, 2026 - 13:21 • Redação
As taxas do ISP serão reduzidas através de "um desconto extraordinário e temporário": 1,4 cêntimos por litro no gasóleo e de 2,7 cêntimos por litro na gasolina.
A partir de segunda-feira, há nova redução do ISP (Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos) aplicado ao gasóleo rodoviário e à gasolina sem chumbo no continente, avança o Ministério das Finanças em comunicado.
A medida do Governo destina-se a mitigar o aumento do preço dos combustíveis previsto para o início da próxima semana. A Associação de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) avança, à Renascença, que o gasóleo e a gasolina vão subir 10 cêntimos.
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Depois do desconto aplicado na semana passada, as taxas do ISP serão novamente reduzidas através de "um desconto extraordinário e temporário": 1,4 cêntimos por litro no gasóleo e de 2,7 cêntimos por litro na gasolina.
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Assim, segundo as contas do Governo, "a poupança real para os contribuintes na próxima semana será de 1,8 cêntimos por litro no gasóleo e 3,3 cêntimos por litro na gasolina", já que à redução do ISP acresce o efeito do IVA.
Com estes apoios, lê-se no comunicado, "os portugueses irão poupar 6,1 cêntimos por litro no gasóleo e 3,3 cêntimos por litro na gasolina", face aos preços registados na semana de 2 a 6 de março.
A decisão foi tomada, adianta a nota do ministério, uma vez que "o preço da gasolina sem chumbo deverá ultrapassar um aumento de 10 cêntimos por litro", comparativamente ao valor registado entre 2 e 6 de março.
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