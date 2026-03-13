Mário Centeno deixa Banco de Portugal, passa à reforma e viaja para Miami

Mário Centeno deixou o Banco de Portugal e passa à reforma. A notícia foi avançada esta sexta-feira pelo jornal ECO e confirmada pela Renascença.

O ex-governador do Banco de Portugal e antigo ministro das Finanças trocou a consultoria pela reforma e assinou esta semana a saída, “por mútuo acordo”.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Ao que apurou a Renascença junto de fonte próxima do processo, o economista parte este fim-de-semana para Miami, onde vai dar aulas durante cerca de três semanas, como professor convidado.

No regresso, volta a assumir funções no ISEG, em Lisboa, onde dava aulas antes de ir para o Governo.

Nada impedia Mário Centeno de acumular as funções de consultor do Banco de Portugal com a atividade letiva, ainda assim, o próprio decidiu encerrar este capítulo.

O economista deixa o Banco de Portugal com pensão por inteiro, para dar aulas.

O Banco de Portugal não comenta a saída de Mário Centeno. O antigo ministro das Finanças e ex-governador também não quis prestar declarações.