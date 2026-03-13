- Noticiário das 19h
- 15 mar, 2026
-
Banca
Mário Centeno deixa Banco de Portugal, passa à reforma e viaja para Miami
13 mar, 2026 - 18:05 • Sandra Afonso
Antigo governador e antigo ministro das Finanças parte este fim-de-semana para Miami, onde vai dar aulas durante cerca de três semanas.
Mário Centeno deixou o Banco de Portugal e passa à reforma. A notícia foi avançada esta sexta-feira pelo jornal ECO e confirmada pela Renascença.
O ex-governador do Banco de Portugal e antigo ministro das Finanças trocou a consultoria pela reforma e assinou esta semana a saída, “por mútuo acordo”.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Ao que apurou a Renascença junto de fonte próxima do processo, o economista parte este fim-de-semana para Miami, onde vai dar aulas durante cerca de três semanas, como professor convidado.
No regresso, volta a assumir funções no ISEG, em Lisboa, onde dava aulas antes de ir para o Governo.
Nada impedia Mário Centeno de acumular as funções de consultor do Banco de Portugal com a atividade letiva, ainda assim, o próprio decidiu encerrar este capítulo.
O economista deixa o Banco de Portugal com pensão por inteiro, para dar aulas.
O Banco de Portugal não comenta a saída de Mário Centeno. O antigo ministro das Finanças e ex-governador também não quis prestar declarações.
- Noticiário das 19h
- 15 mar, 2026
-
- Governo entrega candidatura de Mário Centeno à vice-presidência do BCE
- Parlamento chama Mário Centeno sobre nova sede do Banco de Portugal
- Quem é Álvaro Santos Pereira? O ministro na troika chega agora ao Banco de Portugal
- Líder do PS critica "decisão negativa" de não reconduzir Mário Centeno
- Chega chama Governador do Banco de Portugal ao parlamento para explicar reforma de Centeno
- Governo entrega candidatura de Mário Centeno à vice-presidência do BCE
- Parlamento chama Mário Centeno sobre nova sede do Banco de Portugal
- Quem é Álvaro Santos Pereira? O ministro na troika chega agora ao Banco de Portugal
- Líder do PS critica "decisão negativa" de não reconduzir Mário Centeno
- Chega chama Governador do Banco de Portugal ao parlamento para explicar reforma de Centeno