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Combustíveis
Preços de gasolina e gasóleo voltam a aumentar para a semana
13 mar, 2026 - 10:08 • João Carlos Malta , João Malheiro
Números são avançados à Renascença por fonte do setor. ANAREC antecipa que haja uma redução significativa no consumo de combustíveis.
Os combustíveis vão voltar a aumentar na próxima semana, de novo por números significativos. A Associação de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) avança, à Renascença, que o gasóleo e a gasolina vão subir 10 cêntimos. Estes são os valores das cotações mais recentes do petróleo e que indiciam estes aumentos.
Poderá ser este o preço com que pode contar na próxima segunda-feira quando for abastecer o carro.
"É a tendência do mercado. Caso o Governo utilize ferramentas ao seu dispor, os números serão diferentes", sublinha José Rodrigues, da ANAREC.
A confirmar-se esta subida, o gasóleo chegará aos 1,937 €/L, o preço mais alto desde o início de novembro de 2022, enquanto a gasolina simples 95 chegará aos 1,880 €/L, o valor mais alto desde outubro de 2022.
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A mesma fonte à Renascença diz que os revendedores defendem a existência de "um mecanismo de neutralidade fiscal em resultado da subida de preços combustíveis". "Julgamos que é fundamental para o país, para a economia, para o mundo todo, que não haja uma receita extraordinária por via do aumento do ISP e do IVA, proveniente do aumento generalizado de preços combustíveis", afirma José Rodrigues.
Consumo retrai-se
Face ao aumento registado no início da semana, José Rodrigues dá conta de uma redução significativa no consumo de combustível. A ANAREC não tem dados concretos, mas indica que esta tendência vai acentuar-se na próxima semana.
Os preços dos combustíveis estão a subir de forma assinalável devido à guerra entre EUA e Israel e o Irão, que está a condicionar o acesso ao petróleo e ao gás natural.
[notícia atualizada com novo valor indicado pela ANAREC para a subida dos combustíveis a partir de 16/03]
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