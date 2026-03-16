"É uma vergonha." CGTP recebida pelo chefe de gabinete da ministra do Trabalho

"É uma vergonha." Foi com estas palavras que Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, resumiu aos jornalistas o facto de a central sindical não ter sido, de novo, chamada para a reunião sobre as mudanças ao pacote laboral.

Uma delegação da CGTP, onde Tiago Oliveira se incluía, foi recebida, esta segunda-feira, pelo chefe de gabinete da ministra do Trabalho, mas, apesar disso, não fez parte da reunião que Maria do Rosário Palma Ramalho marcou com as confederações patronais e com a UGT.

Apesar de não ter sido convocada para o encontro, a CGTP dirigiu-se à mesma para a Praça de Londres, em Lisboa, onde uma delegação da Intersindical se concentrou, em protesto contra o pacote laboral que o Governo quer aprovar.

Os sindicalistas pretendiam também ser recebidos pela ministra do Trabalho. Não aconteceu. A delegação ainda subiu aos pisos superiores, mas apenas foi recebida pelo chefe de gabinete de Palma Ramalho.