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Concertação social

"É uma vergonha." CGTP recebida pelo chefe de gabinete da ministra do Trabalho

16 mar, 2026 - 15:30 • Ana Kotowicz com Sandra Afonso

CGTP não foi, de novo, convidada pelo ministério para a reunião do Governo com confederações patronais e UGT.

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"É uma vergonha." Foi com estas palavras que Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, resumiu aos jornalistas o facto de a central sindical não ter sido, de novo, chamada para a reunião sobre as mudanças ao pacote laboral.

Uma delegação da CGTP, onde Tiago Oliveira se incluía, foi recebida, esta segunda-feira, pelo chefe de gabinete da ministra do Trabalho, mas, apesar disso, não fez parte da reunião que Maria do Rosário Palma Ramalho marcou com as confederações patronais e com a UGT.

Apesar de não ter sido convocada para o encontro, a CGTP dirigiu-se à mesma para a Praça de Londres, em Lisboa, onde uma delegação da Intersindical se concentrou, em protesto contra o pacote laboral que o Governo quer aprovar.

Os sindicalistas pretendiam também ser recebidos pela ministra do Trabalho. Não aconteceu. A delegação ainda subiu aos pisos superiores, mas apenas foi recebida pelo chefe de gabinete de Palma Ramalho.

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"A CGTP está a ser afastada pelo Governo", disse Tiago Oliveira, à saída do ministério, aos jornalistas. "Desde o início que a CGTP quer estar presente" nas negociações sobre o novo pacote laboral, argumentou o secretário-geral da Intersindical que tem apelado à retirada, na íntegra, das propostas que o Executivo levou para a mesa de negociações.

Com o sucedido nesta segunda-feira, Tiago Oliveira acredita que "fica demonstrado quem tem afastado a CGTP" das negociações e que não é a central sindical "que se está a pôr à margem".

O líder da central terminou concluindo que a CGTP "está a ser afastada com um objetivo muito concreto", mas não concretizou qual.

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  • EU
    16 mar, 2026 PORTUGAL 19:22
    Oh Senhor Secretário Geral da CGTP, aprendi nos PRIMEIRO MÊSES de democracia em Portugal que, quem não sabe SER não o SEJA. O Senhor já disse VARIADÍSSIMAS VEZES que NÃO ASSINAVA. Se SABE que não vai assinar, o que quer IR LÁ fazer? Barulho?
  • Para quê
    16 mar, 2026 se se auto-excluíram? 16:22
    Nem deviam ter sido recebidos por ninguém, uma vez que se auto-excluiram das reuniões preliminares, e ainda nada tinha começado a ser negociado e já estavam a dizer que iam votar contra. Convocá-los para quê?

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