Foram dados "passos importantes" nas negociações sobre o pacote laboral

A UGT vai agora analisar as propostas "colocadas em cima da mesa, que já são diferentes daquelas que estavam".

No final da reunião, o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, disse que "houve avanços que nos permitem dizer que estamos num patamar diferente daquele que foi a última reunião”.

Foram dados "passos importantes" e "houve avanços" na reunião desta segunda-feira entre Governo, UGT e confederações patronais sobre o pacote laboral , disseram a ministra do Trabalho, os patrões e o representante da central sindical. A CGTP não foi convidada, mas acabou por ser recebida pela chefe de gabinete da ministra do Trabalho.

Mário Mourão admite que, após o apelo do Presidente da República, António José Seguro, "houve nesta reunião uma atitude diferente".

O líder sindical garante que a UGT "continuará a fazer um esforço de consenso desde que haja vontade de todas as partes", mas ainda não pode dizer "se estamos mais perto de um acordo ou não". "Estamos a trabalhar para ver se é possível esse acordo, até para responder ao apelo do Presidente da República", sublinhou.

"Há mais matéria que nos aproxima", diz ministra



Em declarações aos jornalistas no final desta ronda de negociações, a ministra do Trabalho afirmou que "após o ponto de ruptura", foi possível continuar as negociações graças ao apelo de Seguro e as partes estão mais próximas.

“Nesta fase do processo há 80 artigos consolidados e há mais matéria que nos aproxima do que matéria que nos separa”, afirmou Maria do Rosário Palma Ramalho.

“Estamos basicamente em torno de entre 10 e 15 normas que são obviamente muito importantes. A proposta que nós temos em cima da mesa é bastante diferente da proposta inicial. Pode-se dizer que é uma nova proposta. Se houver acordo, será essa proposta que o Governo levará à Assembleia da República”, salientou a ministra.

Questionada pelos jornalistas, Maria do Rosário Palma Ramalho disse que a CGTP, que não foi convidada para a reunião de hoje, porque rejeitou negociar este dossier e "não é um parceiro do Governo". Para a ministra, foi a CGTP que se colocou à margem do diálogo sobre o pacote laboral.