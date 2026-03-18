Exportação de drones dispara mas venda de material militar para fora está abaixo de 1%

Apesar do forte investimento em defesa que se tem registado no espaço europeu, sobretudo nos últimos quatro anos, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, as exportações nacionais de bens para fins militares ainda são pouco expressivas.

De acordo com o relatório publicado esta quarta-feira pelo Banco de Portugal, em 2025 o material militar representou menos de 1% das exportações nacionais. Ainda assim, entre 2022 e 2025 estas exportações aumentaram 77%.

Os bens mais exportados por Portugal são armas de fogo, representam quase metade do total, seguidas por equipamento de proteção, que ocupam um terço das vendas para fora.

Em 2021 o país não vendia aeronaves não tripuladas, em 2025 os drones já representaram 21% das exportações de bens militares.

Os Estados Unidos (41%) são o principal destino, seguido da Bélgica e França (14% cada). Ainda entre 2021 e 2025, as exportações para a Ucrânia apresentaram um peso de 5%, mas representaram perto de 12% em 2025.

Há mais empresas nesta área e está também a aumentar a participação de investimento estrangeiro. Um terço das empresas envolvidas conta com mais de 10% de capital de outros países.