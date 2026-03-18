Ministro comete gaffe nas contas com batatas: "Em vez de 1 kg, podem comprar 1,3 kg"

No entanto, a conta do ministro tinha um erro: quando disse "1,370 quilos de batatas", deveria ter dito "1,137 quilos de batatas".

"Há um crescimento relevante do salário líquido de 8,2%. Num ano é relevante, muito relevante. Se formos deduzir o valor da inflação em Portugal em dois anos. Em vez de um quilo de batatas, podem comprar-se 1,370 quilos de batatas . Pode-se comprar 13,7% mais de qualquer coisa que se comprava antes", afirmou.

Para dar um exemplo prático, usou batatas. Mais especificamente, um quilo de batatas. Só que, ao fazer as contas, colocou 233 gramas a mais nas contas.

Em audição, e falando sobre o rendimento das famílias, Castro Almeida afirmou que os salários reais dos portugueses terão aumentado 13,7% em dois anos.

O ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, cometeu uma "gaffe" matemática durante a passagem pelo Parlamento esta quarta-feira na Comissão de Economia e Coesão Territorial.

O acréscimo, disse, "é como se o Governo tivesse decretado um 15º mês aos trabalhadores e uma parte relevante de um 16º mês". E, a confirmar-se, será verdade: para um rendimento de 1.500 euros em 2024, um aumento real de 13,7% significa que em 2026 será de cerca de 1.700 euros.

Castro Almeida afirmou ainda que em 2024, o crescimento do salário liquido médio em Portugal "foi o maior de toda a OCDE".

Em números publicados pela OCDE esta terça-feira, é destacado o crescimento do salário real e nominal em 2024 e 2025, mas não o "crescimento líquido real", como o ministro afirmou. A Renascença questionou o Ministério da Economia sobre os números e encontra-se à espera de resposta.

Neste indicador, o crescimento de Portugal não foi o "maior de toda a OCDE", ficando atrás de Turquia, Hungria, Polónia, Lituânia, Letónia e Áustria.

Segundo o relatório, o crescimento nominal em Portugal foi de 8,2% no terceiro trimestre de 2024 em relação ao ano anterior, com um crescimento real na casa dos 6% no mesmo período. Estes números, que se referem ao período entre o quarto trimestre de 2023 e o terceiro trimestre, englobam seis meses onde o Governo em funções não era o de Castro Almeida e Luís Montenegro, mas sim o Governo socialista de António Costa, que esteve à frente até março de 2024.

Já no terceiro trimestre de 2025, face ao período homólogo, o crescimento nominal foi de pouco mais de 4%, enquanto o crescimento real dos salários foi de 2%. Nos números de 2025, o crescimento nominal fica abaixo da média de OCDE, enquanto o crescimento real fica um pouco acima.