Renováveis dominam eletricidade em fevereiro e colocam Portugal no pódio europeu

77,3% da eletricidade produzida em Portugal Continental em fevereiro teve origem em fontes renováveis, confirmando o peso crescente das energias limpas no sistema elétrico nacional, revela esta quarta-feira a APREN – Associação Portuguesa de Energias Renováveis.

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De acordo com o Boletim de Eletricidade Renovável, entre 1 e 28 de fevereiro foram gerados cerca de 4.000 GWh de origem renovável, num total de 5.175 GWh produzidos no país.

A associação destaca ainda que, no acumulado de janeiro e fevereiro, Portugal foi o terceiro país europeu com maior incorporação de energias renováveis (79,0%), apenas atrás da Noruega e da Dinamarca.

A produção foi liderada pela energia hídrica, que representou 37,2% do total, seguida da eólica com 31,3% e da solar fotovoltaica com 5,2%. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a produção elétrica nacional registou um aumento de 20,1%, impulsionado sobretudo pelo crescimento da energia eólica.

“A tecnologia hídrica e eólica continuam a assumir um papel central na produção elétrica nacional”, sublinha a APREN, apontando para o contributo decisivo destas fontes no reforço da independência energética do país.

O relatório refere também que, durante o mês de fevereiro, o consumo de eletricidade em Portugal Continental foi totalmente assegurado por fontes renováveis durante 196 horas não consecutivas, um indicador que evidencia a capacidade do sistema em operar com base em energia limpa.

No mercado ibérico de eletricidade (MIBEL), o preço médio em Portugal fixou-se em 5,1 euros por megawatt-hora em fevereiro. Já no acumulado dos dois primeiros meses do ano, o valor médio foi de 42,4 euros por megawatt-hora, o que representa uma descida de 58,5% face ao período homólogo.

Segundo a APREN, o contributo das renováveis traduziu-se também em poupanças significativas: 48,8 milhões de euros na importação de gás natural, 101 milhões na importação de eletricidade e 44 milhões em licenças de emissão de CO₂ só no mês de fevereiro.

No final de janeiro de 2026, a capacidade renovável representava cerca de 81% da potência total instalada em Portugal, reforçando a trajetória de descarbonização do sistema elétrico nacional.