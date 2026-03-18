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​Taxa de inflação fixa-se em 1,9% na zona euro e 2,1% na UE

18 mar, 2026 - 10:49 • Lusa

Dados são do Eurostat. Em Portugal, o indicador avançou para os 2,1% face ao valores de janeiro (1,9%), mas abrandou quando comparado com o mês homólogo (2,3%).

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A taxa de inflação homóloga da zona euro fixou-se nos 1,9% em fevereiro, confirmou esta quarta-feira o Eurostat, apontando uma taxa de 2,1% na União Europeia (UE).

Em fevereiro de 2025, a taxa de inflação homóloga era de, respetivamente, 2,3% na área do euro e 2,0% na UE.

Na variação em cadeia, o indicador subiu face aos 1,7% registados em janeiro na zona euro e aos 2,0% do conjunto dos 27 Estados-membros.

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Entre os Estados-membros, sendo a taxa de inflação medida pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IPHC), a Dinamarca (0,5%), Chipre (0,9%) e a República Checa (1,0%) registaram as menores taxas anuais de inflação, por oposição à Roménia (8,3%), Eslováquia (4,0%) e Croácia (3,9%), onde foram observadas as mais altas da UE.

Em Portugal, o indicador medido pelo IHPC avançou para os 2,1% face ao valores de janeiro (1,9%), mas abrandou quando comparado com o mês homólogo (2,3%).

O serviço estatístico europeu confirmou também esta quarta-feira a subida dos preços nas principais componentes da taxa de inflação à exceção da energia, em terreno negativo, cujo IHPC passou de -4% para -3,1% em fevereiro.

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